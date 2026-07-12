Aguas de Bolívar avanza en la estabilización del acueducto regional en San Jacinto y San Juan

La empresa Aguas de Bolívar S.A. E.S.P. informó que trabaja de manera ininterrumpida para lograr la estabilización integral del sistema de acueducto regional en los municipios de San Juan Nepomuceno y San Jacinto, en la subregión de los Montes de María. Las labores técnicas se concentran de forma simultánea en los componentes estratégicos de captación en San Agustín, la estación de rebombeo de Porquera, la planta de tratamiento de Perico y la estación de rebombeo de El Palmar.

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Luego de completar nueve días de intensos trabajos operativos y tras cumplirse las primeras 48 horas desde el restablecimiento del servicio de agua potable, múltiples comunidades de San Jacinto ya comenzaron a recibir el suministro de manera paulatina. La distribución del líquido se viene ejecutando mediante la red de tuberías y con el apoyo de carrotanques en los sectores periféricos que no cuentan con cobertura formal del sistema básico.

Durante las últimas jornadas la empresa atendió con carrotanques a los barrios El Paraíso, Corea, El Siete, Calle 21, Portales, Yucasa, 17 de Octubre, La Campesina y Gavilán. Asimismo, a través de las redes alimentadas por los tanques de Miraflores y San Abel, y la estación de El Palmar, se habilitó el bombeo hacia Torices, Santa Ana, Miraflores, San Miguel, Nueva Esperanza, Gabriel Cirujano, Villa Alegría, Gallo Bueno, 8 de Diciembre y la zona alta de Nuevo Santander.

Pese a un contratiempo temporal con el fluido eléctrico registrado en la estación de El Palmar que afectó brevemente el turno de La Gloria, la operación continuó por la tarde hacia La Isla, Portales, San Francisco y Nuevo Santander. En cumplimiento de los compromisos pactados con las administraciones locales, la compañía confirmó que este domingo iniciará formalmente el bombeo de agua hacia el casco urbano del municipio de San Juan Nepomuceno.