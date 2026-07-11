Sebastián Giraldo, el genio detrás de Premios Instafest y la federación que transforma la industria

Detrás de los grandes movimientos siempre existe alguien que prefiere construir antes que figurar. En el ecosistema de los creadores de contenido, ese nombre es el de Juan Sebastián Giraldo Bermúdez.

Mientras millones de personas siguen diariamente a sus influenciadores favoritos, pocos conocen al empresario colombiano que ha dedicado los últimos años a crear las plataformas, alianzas y espacios que hoy impulsan el crecimiento de miles de creadores en Latinoamérica.

Fundador y CEO de Instafest Awards, presidente de CREACODI, organización que agrupa a creadores de contenido, y creador de Wefu Corporation, Sebastián Giraldo ha construido un ecosistema que integra reconocimiento, representación gremial, innovación y proyección internacional.

Cuando la creación de contenido todavía era vista por muchos como un pasatiempo, Giraldo ya hablaba de una nueva economía basada en el talento digital.

Su visión consistía en algo que parecía imposible: organizar una industria conformada por miles de creadores independientes, conectar marcas, instituciones y plataformas, y convertir ese ecosistema en una fuerza capaz de generar oportunidades reales.

Lo que comenzó como una premiación evolucionó hasta convertirse en un movimiento que reúne a creadores, artistas, empresarios, marcas y líderes de opinión alrededor de la innovación digital.

Instafest no solo reconoce a los mejores creadores. También impulsa espacios de formación, networking, alianzas estratégicas y visibilidad para nuevos talentos, consolidándose como una plataforma para el desarrollo de la economía digital.

Su crecimiento ha permitido iniciar un proceso de expansión internacional con presencia en distintos países y una visión enfocada en toda Latinoamérica.

Consciente de que una industria fuerte necesita representación, Giraldo impulsó CREACODI, una organización orientada a fortalecer el sector mediante la articulación entre creadores, empresas e instituciones.

Desde allí ha promovido iniciativas relacionadas con la profesionalización del oficio, la construcción de un entorno digital más responsable y el fortalecimiento del ecosistema de los creadores de contenido.

Además de sus proyectos en la industria creativa, Sebastián Giraldo lidera Wefu Corporation, una iniciativa enfocada en el desarrollo de soluciones tecnológicas y modelos de innovación que buscan conectar conocimiento, emprendimiento y transformación digital.

Su visión integra tecnología, comunidad y desarrollo económico como pilares del futuro. Hoy, el trabajo de Sebastián Giraldo se proyecta más allá de Colombia.

Su objetivo es consolidar una red latinoamericana de creadores que impulse nuevas oportunidades de colaboración, formación y crecimiento para quienes hacen parte de la economía digital.

Porque mientras muchos construyen comunidades alrededor de una pantalla, hay quienes dedican su vida a construir la industria que hace posible que esas comunidades existan. Y esa, precisamente, ha sido la misión de Sebastián Giraldo.