Se posesionaron otros dos representantes a la Cámara, a pocos días de la posesión del nuevo Congreso
Las posesiones han generado polémica debido a que se hicieron en pleno receso legislativo.
Jorge Enrique Burgos Lugo se posesionó como representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, luego de la renuncia de la congresista Saray Elena Robayo Bechara.
Además, Diego Alejandro Hoyos Ramírez tomó posesión como representante por el departamento de Risaralda, tras la renuncia de la congresista de la Alianza Verde, Carolina Giraldo Botero.
Estas posesiones han sido cuestionadas por diversos sectores del país debido a que actualmente hay receso legislativo, por lo que el Congreso de la República no está sesionando, y los representantes devengarán un salario hasta el próximo 19 de julio, un día antes de que se posesionen los nuevos congresistas.
Y, pese a que no sesionarán, también tendrán la disponibilidad presupuestal para conformar su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).
Es de recordar que los congresistas devengan actualmente, en total, $51′512.447 millones y, adicionalmente, reciben 50 salarios mínimos legales vigentes para pagar sus UTL.
¿Qué otros congresistas se han posesionado?
En las últimas semanas se posesionaron en el Senado y en la Cámara de Representantes:
- César Lorduy, por Cambio Radical, tras la renuncia del senador Jorge Benedetti.
- Arley Gómez, de la Alianza Verde, luego que el senador Inti Asprilla presentara su renuncia.
- Ubeimar Delgado, siguiente en la lista del Partido Conservador, tras la renuncia de Óscar Barreto.
- Shirley Nohemí Hernández, de Cambio Radical, en reemplazo de Jairo Cristo.
- Liza Marie Barrientos Gómez, de Cambio Radical, en reemplazo de Javier Alexander Sánchez.
- Eduardo Andrés Zúñiga, de Cambio Radical, en reemplazo de Bayardo Gilberto Betancourt.
- Jhon Fredy Pimentel, del Partido de La U, en reemplazo de Julián López, expresidente de la Cámara.
- Sol María Liñán, de Colombia Justa Libres (CJL), en reemplazo de Carlos Felipe Quintero.
- Rodrigo Ardila Vargas, del Partido Liberal, en reemplazo de Julián Peinado.
- Reinaldo Velásquez Ramírez, del Partido Liberal, en reemplazo de Carlos Ardila.
- Germán Tiberio Ojeda Pedraza, en reemplazo de Wilmer Castellanos, de la Alianza Verde.