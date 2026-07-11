Se posesionaron otros dos representantes a la Cámara, a pocos días de la posesión del nuevo Congreso

Jorge Enrique Burgos Lugo se posesionó como representante a la Cámara por el departamento de Córdoba, luego de la renuncia de la congresista Saray Elena Robayo Bechara.

Además, Diego Alejandro Hoyos Ramírez tomó posesión como representante por el departamento de Risaralda, tras la renuncia de la congresista de la Alianza Verde, Carolina Giraldo Botero.

Estas posesiones han sido cuestionadas por diversos sectores del país debido a que actualmente hay receso legislativo, por lo que el Congreso de la República no está sesionando, y los representantes devengarán un salario hasta el próximo 19 de julio, un día antes de que se posesionen los nuevos congresistas.

Y, pese a que no sesionarán, también tendrán la disponibilidad presupuestal para conformar su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL).

Es de recordar que los congresistas devengan actualmente, en total, $51′512.447 millones y, adicionalmente, reciben 50 salarios mínimos legales vigentes para pagar sus UTL.

¿Qué otros congresistas se han posesionado?

En las últimas semanas se posesionaron en el Senado y en la Cámara de Representantes: