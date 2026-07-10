Alerta por El Niño: Gobierno prioriza 111 municipios y refuerza medidas ante la temporada seca

Ante el avance del Fenómeno de El Niño 2026-2027 y sus posibles impactos por la reducción de lluvias, el Gobierno Nacional anunció nuevas medidas de preparación para enfrentar la temporada seca y reducir las afectaciones en las regiones más vulnerables del país.

La estrategia busca anticiparse a emergencias asociadas con la falta de agua, incendios forestales, daños en la producción agropecuaria y posibles presiones sobre el sistema energético, debido al fortalecimiento de las condiciones de El Niño en el océano Pacífico tropical.

Como parte de las acciones, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) instalará un Puesto de Mando Unificado Nacional permanente para coordinar la respuesta de las entidades del Gobierno y acelerar la atención en los territorios.

El director de la entidad, Javier Pava, advirtió que el país ya enfrenta emergencias climáticas, entre ellas incendios forestales en el valle del Magdalena, La Dorada, San Juan de Rioseco, San Luis y Melgar, además de crecientes súbitas e inundaciones reportadas en zonas del piedemonte llanero y Norte de Santander.

Medidas para evitar desabastecimiento de agua

Uno de los principales puntos del plan será la protección del recurso hídrico. El Gobierno priorizará 111 municipios en alto riesgo de desabastecimiento de agua ubicados en 15 departamentos, con mayor atención en zonas de Bolívar, Boyacá, Cundinamarca, Córdoba y Santander.

Para estas regiones se contempla la activación de planes de emergencia en acueductos municipales y veredales, así como acciones para garantizar primero el suministro de agua para consumo humano y servicios esenciales durante la temporada seca.

Además, las autoridades impulsarán campañas de ahorro y uso responsable del agua ante la posibilidad de una disminución en las lluvias.

Más de $669.000 millones para proteger la producción de alimentos

Otro de los sectores priorizados será el agropecuario. El Gobierno anunció inversiones superiores a los $669.000 millones para reducir los impactos de El Niño en campesinos y productores rurales.

Los recursos estarán destinados a apoyos directos para productores, manejo del recurso hídrico, sostenimiento pecuario, líneas especiales de crédito, incentivos para la inversión rural y acciones que permitan proteger la seguridad alimentaria del país.

Refuerzo contra incendios forestales y medidas para garantizar energía

Ante el aumento del riesgo de incendios forestales por las altas temperaturas y la disminución de lluvias, el Gobierno anunció que desde septiembre Colombia contará con dos helicópteros Firehawk especializados en la atención de estas emergencias.

También se fortalecerán los sistemas de monitoreo de puntos de calor y las capacidades de respuesta de los organismos de emergencia en los departamentos.

En materia energética, las medidas estarán enfocadas en garantizar la continuidad del servicio durante la temporada seca y aumentar la capacidad de generación con fuentes renovables como la energía solar.

Además, el Gobierno aseguró que estas acciones buscan disminuir los impactos económicos y sociales que pueda generar El Niño, especialmente en las comunidades más expuestas a la falta de agua, pérdidas agrícolas y emergencias por altas temperaturas.