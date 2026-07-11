Desde Ibagué envían 10 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela

Ibagué

En diálogo con Caracol Radio el padre, José Ferney Quimbayo, director Banco de Alimentos de Ibagué, confirmó que desde la ciudad se enviaron 10 toneladas de ayuda humanitaria para familias afectadas por el terremoto en Venezuela

Entre las ayudas enviadas están alimentos no perecederos e implementos de aseo, recolectados en las parroquias de la Arquidiócesis de Ibagué, la Pastoral Social, la Asociación de Bancos de Alimentos de Colombia (ABACO), organizaciones benefactoras, empresas aliadas y cientos de ciudadanos que respondieron al llamado de solidaridad.

“Las ayudas fueron despachadas hacia la ciudad de Cúcuta, donde serán recibidas y articuladas para su posterior distribución hacia las comunidades afectadas, garantizando que estos recursos lleguen a quienes hoy enfrentan una difícil situación humanitaria”, dijo el padre, José Ferney Quimbayo, director Banco de Alimentos de Ibagué.

Esta iniciativa hace parte compromiso de la Iglesia Católica, los Bancos de Alimentos y la sociedad civil con la atención de emergencias, demostrando que la solidaridad trasciende las fronteras y une a los colombianos en torno al servicio de quienes más lo necesitan.

El director del Banco Arquidiocesano de Alimentos de Ibagué agradeció a todas las personas, instituciones y empresas que hicieron posible esta misión humanitaria. “Cada alimento donado representa un gesto de esperanza y fraternidad para cientos de familias que hoy necesitan del apoyo de todos”, resaltó.

De esta manera el Banco de Alimentos reafirma su compromiso de continuar articulando esfuerzos con diferentes organizaciones para responder de manera oportuna a las necesidades de las poblaciones más vulnerables, promoviendo una cultura de solidaridad y corresponsabilidad social.