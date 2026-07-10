Poder & Región: expertos piden sanciones efectivas contra las “universidades de garaje”

Tolima

El más reciente panel de Poder & Región, denominado “Retos de la educación superior”, dejó en evidencia los principales desafíos que afrontará el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella en relación con las universidades e instituciones afines.

En el panel participaron el secretario de Educación del Tolima, Andrés Bedoya; el rector electo de la Universidad del Tolima, John Jairo Méndez; y Diego Escayón, director encargado de la Agencia Atenea del Distrito de Bogotá.

El engaño institucional

La fe pública en los títulos universitarios agoniza debido a la corrupción y a la falta de vigilancia sobre su veracidad. La proliferación de “universidades de garaje” y la expedición de títulos irregulares para acceder a cargos estatales constituyen una afrenta contra la meritocracia, según concluyeron los panelistas.

Diego Escayón, director encargado de la Agencia Atenea, señaló que el gobierno saliente falló por la falta de sanciones administrativas efectivas y ejemplarizantes contra estas instituciones.

No basta con el registro calificado; se requiere un Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) que dote al Estado de “dientes” para vigilar y sancionar. La “titulación por titular” debe ser erradicada mediante una transparencia absoluta que proteja al estudiante de ofertas académicas fraudulentas.

El desafío de recuperar la credibilidad

Escándalos recientes en instituciones como la Fundación Universitaria San José, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior (CUN) y la Fundación Universitaria San Martín, entre otras, han minado la confianza de los padres de familia y del sector privado, lo que ha generado escepticismo sobre el valor del profesional colombiano.

Como señaló John Méndez,el rector de la universidad es el garante absoluto de la calidad de su universidad y el responsable final de lo que sucede en ella, asumiendo un compromiso directo con la comunidad que no puede delegarse a terceros.

Durante el panel radial, la ciudadanía expresó su desconfianza ante los recientes escándalos, señalando que muchas veces “la universidad ni tiene la culpa, sino quien la dirige”.

Una de las principales conclusiones del panel apuntó a la responsabilidad histórica que tendrá Abelardo de la Espriella de unificar el sistema de aseguramiento de la calidad y cerrar la brecha entre la academia y el mercado laboral.

Desempleo y desconexión curricular

Obtener un título universitario no es garantía de estabilidad; es, en muchos casos, el inicio de una frustración laboral. Colombia enfrenta una “paradoja del desempleo”, síntoma de un currículo desconectado de las realidades productivas. Según cifras de la OCDE citadas por Bedoya:

Tasa de desempleo para profesionales universitarios: 11,3 % .

. Tasa de desempleo para bachilleres sin formación superior: 10,2 %.

Para revertir esta tendencia, es imperativo transitar hacia un modelo de ciclos cortos, microcredenciales y fortalecer la formación técnica y tecnológica. Así lo indicó el jefe de la cartera de Educación en el Tolima.

De acuerdo con los panelistas, el nuevo gobierno debe defender el sistema mixto y el derecho a la elección, fortaleciendo al ICETEX como una herramienta de equidad que permita a los jóvenes elegir libremente entre instituciones públicas o privadas.