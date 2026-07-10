Interceptan más de una tonelada de marihuana tras una persecución en vías del Tolima

Tolima

Un contundente golpe contra el narcotráfico propinó la Policía Nacional en las vías del Tolima durante las últimas horas. Un total de 1.200 kilos de marihuana fueron incautados en la vía que conduce desde el vecino departamento del Huila, a la altura de Coyaima.

El procedimiento se llevó a cabo en un puesto de control, donde los uniformados realizaron la señal de pare al conductor de un vehículo tipo furgón. Sin embargo, el conductor omitió la orden y emprendió la huida. Kilómetros más adelante, abandonó el furgón y escapó por una zona boscosa, aprovechando las condiciones del terreno.

“Una vez asegurado el vehículo, los uniformados efectuaron una inspección minuciosa, hallando en su interior 226 paquetes envueltos en plástico de diferentes colores, con diversas marquillas, así como seis bultos que contenían marihuana empacada en sobres”, precisó el coronel John Vargas, comandante de la Policía en el Tolima.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el vehículo habría salido del departamento del Cauca y el cargamento tenía como destino Bogotá, donde sería distribuido y comercializado.

Durante la verificación de antecedentes del automotor, se estableció que el vehículo figuraba como robado, lo cual también es materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

“La sustancia incautada tendría un valor aproximado de 660 millones de pesos, evitando que cerca de un millón doscientas mil dosis llegaran a las calles, lo que representa una afectación significativa a las finanzas de las estructuras criminales dedicadas al tráfico de estupefacientes”, agregó el oficial.

El cargamento y el vehículo recuperado quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, mientras continúa el proceso para identificar quiénes estarían detrás del envío.