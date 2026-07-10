El tema se nos salió de las manos: Sandra Varón sobre la falta de control al ruido en Ibagué

Ibagué

En medio de un debate de control político la concejal de Ibagué, Sandra Varón, denunció que en la ciudad existe una falta de seguimiento por parte de la Alcaldía al ruido que generan establecimientos de comercio en zonas residenciales.

“Hablamos de la ley 2450, esta regula el ruido, hemos llegado a un extremo, el tema se nos salió de las manos, por eso necesitamos una política clara para enfrentar este tema que afecta a la comunidad en zonas residenciales”, dijo Sandra Varón.

Según la concejal del Partido Conservador, es inaudito que la Alcaldía no tenga por ejemplo contratado al técnico que se requiere para hacer control al ruido en los establecimientos de comercio y tampoco tiene el equipo que se necesita para hacer la tarea.

“Necesitamos contratar el personal que se requiere para este proceso, por eso hacemos un llamado porque la vida, la tranquilidad y el sueño de los habitantes de estos sectores se debe respetar. El llamado es a cumplir la ley, eso sí, no estamos en contra de los comerciantes, solo queremos que nos cumplan”, dijo la cabildante.

Varón hizo un llamado al control y resaltó que no está en contra del sector comercio, pero sí de acuerdo que todos los comerciantes cumplan lo exigido por la ley.

Finalmente, dijo que hay un caso en el que un ciudadano cansado por la falta de operativos le hizo directamente el llamado al dueño del establecimiento nocturno y terminaron apuñalándolo.