Tres integrantes de las disidencias de ‘Mordisco’ se sometieron al Ejército en el sur del Tolima

Tolima

Un cabecilla financiero y dos integrantes de la comisión Ismael Ruiz de las disidencias de las Farc decidieron someterse voluntariamente a la justicia tras operaciones del Ejército Nacional desarrolladas en el sur del Tolima, en inmediaciones con el Huila.

Soldados de la Sexta Brigada del Ejército se encontraban desarrollando operaciones contra la extorsión y el secuestro en la zona rural de Natagaima, por lo que los tres hombres prefirieron presentarse voluntariamente ante las tropas del Gaula Militar Tolima para acogerse al programa de desmovilización del Gobierno nacional.

“Actualmente, estos sujetos se encuentran bajo la protección del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia (GAHD)”, acotó el coronel Arnold Pérez, comandante de la Sexta Brigada.

La comisión Ismael Ruiz está vinculada a la facción de alias Iván Mordisco. Se dedica a la extorsión y otro tipo de presiones contra las comunidades, especialmente en los municipios del sur del Tolima.

“Las tropas de la Sexta Brigada invitan a los integrantes de todos los grupos armados al margen de la ley que delinquen en el país a someterse ante nuestras unidades; así mismo, a los menores, para que no caigan en falsas promesas que los llevan a ser parte de estos grupos armados organizados”, manifestó Pérez.