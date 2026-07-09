MinMinas incluye el Nodo Caribe y mantiene a Barranquilla en plan de combustibles

La inclusión del Nodo Caribe en el borrador del Plan de Manejo para el almacenamiento y transporte de combustibles derivados del petróleo mantiene a Barranquilla dentro de la estrategia nacional de abastecimiento, luego de que el Ministerio de Minas y Energía incorporara las observaciones presentadas por los gremios y las autoridades territoriales.

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El director ejecutivo de Asoportuaria, Lucas Ariza, explicó que uno de los planteamientos hechos al Gobierno fue el riesgo que representaba excluir a Barranquilla y a otros puertos del Caribe del esquema de almacenamiento e ingreso de combustibles al país.

“Hacerle ver la restricción que representaba excluir a Barranquilla e incluso a otros puertos del Caribe. Eso iba a ser un daño para la seguridad energética del país, porque íbamos a depender de un solo puerto de ingreso”, afirmó Ariza.

“Aprovechamiento a una infraestructura portuaria”

El dirigente gremial señaló que concentrar el ingreso de combustibles en un único puerto no era conveniente debido a las condiciones propias del sector.

“Uno no sabe en este sector tan invariable dónde puede ocurrir cualquier cosa. Estar supeditados a un solo puerto de ingreso no era lo mejor, no era lo más conveniente”, manifestó.

Ariza también destacó que la decisión permite aprovechar la infraestructura existente en Barranquilla para el almacenamiento de combustibles.

“Se le da uso y aprovechamiento a una infraestructura portuaria, a una infraestructura de almacenamiento de combustibles construida con capital privado y que le presta un servicio al país, a Ecopetrol”, indicó.

Finalmente, recordó que Barranquilla cuenta con una capacidad de almacenamiento superior a dos millones de barriles, infraestructura que ha permitido recibir combustibles, almacenarlos y distribuirlos hacia el interior del país a través del río Magdalena.