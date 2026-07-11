Ataque con drones destruye Estación de Policía de Arenal del Sur y deja tres uniformados heridos

La Estación de Policía del municipio de Arenal del Sur fue blanco de un grave ataque terrorista perpetrado con drones, presuntamente por parte del ELN. La acción criminal, registrada en las últimas horas, dejó la infraestructura institucional completamente destruida y causó heridas a tres uniformados que se encontraban en la sede.

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El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Padauí, dio a conocer la noticia a través de su cuenta de X, donde confirmó el balance del atentado y detalló la afectación de los miembros de la Fuerza Pública: “El doloroso saldo de este hecho criminal es de tres policías heridos, uno de ellos de gravedad”, precisó el mandatario.

Arana Padauí advirtió que esta ofensiva es el reflejo de una problemática estructural y lanzó una fuerte alerta al Gobierno Nacional sobre la crisis de orden público que se vive en el territorio: “No es un hecho aislado. La seguridad del sur de nuestro departamento se ha deteriorado en estos últimos años. Así como el Catatumbo, el Cauca y otras zonas del país, nuestra gente también vive a merced de ataques como el hoy. Pedimos acciones militares urgentes en la zona. La situación no da espera”.