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10 jul 2026 Actualizado 17:20

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Internacional

Nuevo sismo en el norte de Venezuela de 3.9 HOY 10 de julio: epicentro y últimas noticias

Hasta el momento se no se han reportado daños o víctimas, pero se realizaron evacuaciones de edificios por seguridad.

Personas esperan afuera de sus viviendas, este 10 de julio de 2026, luego de un sismo de magnitud 3,9, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Personas esperan afuera de sus viviendas, este 10 de julio de 2026, luego de un sismo de magnitud 3,9, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R

Personas esperan afuera de sus viviendas, este 10 de julio de 2026, luego de un sismo de magnitud 3,9, en Caracas (Venezuela). EFE/ Ronald Peña R
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Caracas (EFE).- Un temblor de magnitud 3,9 sacudió este viernes zonas del norte de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado daños o víctimas, pero provocando pánico y evacuaciones de edificios por seguridad, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

En su cuenta de X, el organismo indicó que el movimiento telúrico se registró a las 10:53 hora local (14:53 GMT), a una profundidad de 5,5 kilómetros, a 10 kilómetros del noreste de Naiguatá, en el estado La Guaira, el más afectado por el doble terremoto del pasado 24 de junio.

EFE pudo constatar que decenas de personas bajaron de los edificios comerciales en Caracas tras este nuevo temblor.

En las redes sociales, los usuarios reportaron desalojo de los edificios en sectores como La Candelaria, Los Ruices, Plaza Venezuela o Chacao en Caracas.

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