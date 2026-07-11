Capturan a alias ‘El Paya’ con un arma de fuego en la vía Perimetral

En el marco de las acciones operativas contra el porte ilegal de armas de fuego, la Policía Nacional logró en las últimas horas la captura de un hombre en la zona sur de la ciudad.

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El procedimiento se llevó a cabo en el sector La Perimetral, del barrio El Líbano, durante labores de registro, control y verificación adelantadas por las patrullas de vigilancia en horas de la madrugada. En el lugar fue capturado un hombre de 27 años, conocido con el alias de ‘El Paya’, oriundo de Cartagena, a quien se le halló en su poder un revólver calibre 38 y cinco cartuchos, cuatro de ellos percutidos.

Como parte del proceso investigativo, el arma de fuego será analizada mediante estudios balísticos para verificar su posible participación en hechos criminales.

El capturado y el arma de fuego incautada fueron puestos a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y se encuentra a la espera de las audiencias preliminares que definirán su situación judicial.

El comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, indicó que las acciones operativas desplegadas para combatir el porte ilegal de armas dejan un balance de 430 capturados y 370 armas de fuego incautadas en lo corrido del año, afectando de manera significativa este fenómeno delictivo.

“Estos resultados reflejan el compromiso de nuestros policías con la protección de la vida y la convivencia. Seguiremos desarrollando acciones operativas para contrarrestar el porte ilegal de armas y capturar a quienes infringen la ley”, manifestó.