Policía despliega operativos de seguridad en Turbaco y verifica antecedentes a 2.000 personas

La Policía Nacional continúa desplegando operativos integrales en el municipio de Turbaco con la participación de las diferentes especialidades del servicio policial. Estas acciones tienen como propósito fortalecer la seguridad y prevenir la comisión de delitos mediante tomas masivas, patrullajes preventivos, registro a personas, controles y verificación de antecedentes en sectores priorizados.

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Como resultado de estos planes operativos, se ha realizado el registro y consulta de antecedentes a más de 2.000 personas, además de la incautación de armas cortopunzantes y dosis de estupefacientes.

De igual manera, se adelantan controles a establecimientos abiertos al público y a sitios de alta afluencia de personas, con el fin de prevenir hechos de intolerancia y otras conductas que afecten la convivencia ciudadana.

“Con estos operativos continuaremos recorriendo los diferentes barrios y sectores del municipio de Turbaco para prevenir el delito y brindar mayor tranquilidad a la comunidad. Invitamos a los ciudadanos a denunciar oportunamente, a través de la línea 123, cualquier hecho que afecte la seguridad y la convivencia ciudadana”, aseguró el brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante de la Policía Metropolitana de Cartagena.

La Policía Nacional destaca que la colaboración de la ciudadanía continúa siendo fundamental para obtener resultados contundentes contra la delincuencia, por lo que agradece la información suministrada de manera oportuna y bajo absoluta reserva.

Asimismo, reafirma su compromiso de mantener una ofensiva permanente contra quienes pretendan alterar el orden público y afectar la tranquilidad de los habitantes del municipio.