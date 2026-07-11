Dumek Turbay sobre aspiración de Carlos Carrillo a la Alcaldía: “Bienvenido al debate más difícil”

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay Paz, reaccionó a las recientes declaraciones del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, quien reveló en una entrevista su interés de aspirar a la Alcaldía de la capital de Bolívar. El mandatario local elogió el desempeño de Carrillo en el escenario nacional y calificó su eventual llegada a la contienda como un reto de alta exigencia.

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“Es un gran tipo, es un gran funcionario. Creo que es de los pocos funcionarios del gobierno Petro que reconocí siempre por su compromiso, por su pragmatismo para resolver”, afirmó Turbay Paz, destacando las cualidades profesionales del exdirector. Respecto a la intención de Carrillo de competir por el cargo más importante del Distrito, el alcalde aseguró de manera contundente: “Bienvenido al debate político más difícil de Colombia, que es por la alcaldía de Cartagena; pero decide el pueblo cartagenero”.

La sorpresiva declaración de Carrillo en el espacio de Juanpis González encendió de inmediato el debate político local. Mientras el exdirector destapa sus cartas para el futuro de la ciudad, sus críticos ya cuestionan el hecho de que pretenda gobernar un territorio donde no ha desarrollado su carrera política. Asimismo, desde distintos sectores le recuerdan los cuestionamientos recibidos durante su paso por la UNGRD debido al ritmo de ejecución de proyectos, señalando que antes de los discursos deberá convencer a la ciudadanía con resultados tangibles.

De consolidarse esta candidatura, el proyecto político de Carrillo se medirá inevitablemente con el listón de la actual administración de Dumek Turbay, cuya gestión ha concentrado sus esfuerzos en frentes clave como la infraestructura, la salud, la educación y la recuperación del espacio público, temas que hoy dominan la agenda y marcan la pauta en la discusión sobre el rumbo de Cartagena.