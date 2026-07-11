Investigadores de Unicartagena diseñan propuesta de políticas públicas para turismo accesible

En 2025 un estudio desarrollado por investigadores de la Universidad de Cartagena reveló que el Centro Histórico de la ciudad presentaba barreras significativas para garantizar un turismo verdaderamente inclusivo. El proyecto de los investigadores Francisco Maza Ávila, Kathy Márquez Tuñón y Roger Ramos Suárez, de la Maestría en Desarrollo Territorial y Gestión Pública, ofreció un diagnóstico detallado sobre las condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad, adultos mayores y otros grupos en condición de vulnerabilidad, y prometió el desarrollo de los lineamientos para una política pública que subsanara los hallazgos.

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El proceso investigativo que contó con el apoyo del Instituto Internacional de Estudios del Caribe, evidenció que el 100% de los espacios analizados carecen de señalización en braille, audioguías o materiales accesibles; más del 94% no cuenta con baños adaptados o rampas adecuadas, y menos del 17% del personal turístico ha recibido formación para atender personas con discapacidad. Además, el 81% de los espacios no cuenta con parqueaderos reservados o señalizados para personas con movilidad reducida.

En respuesta a este panorama, el equipo investigador avanzó en la formulación de lineamientos estratégicos para una política pública distrital de turismo accesible, orientada a eliminar las barreras identificadas y garantizar el acceso equitativo a la oferta turística del Centro Histórico.

Francisco Maza Ávila, Coordinador de la Maestría en Desarrollo Territorial y Gestión Pública y del Doctorado en Estudio del Desarrollo, enfatizó en que las intervenciones deben preservar el valor patrimonial de la ciudad: “Lo que buscamos es garantizar estrategias que permitan el proceso de adaptación de los espacios destinados para el turismo para personas que tengan alguna restricción de movilidad, visual, o de escucha, en función, por supuesto, de las normas que existen y sin tener que entrar a generar cambios significativos en el patrimonio.”

Cuatro ejes para una política integral

El marco de estos lineamientos se estructura en cuatro programas estratégicos que articulan las principales acciones de intervención: la adecuación de la infraestructura física y la movilidad, el fortalecimiento del capital humano y la sensibilización del sector, la accesibilidad comunicativa y digital, y la consolidación de una gobernanza participativa y sostenible.

En este sentido, los lineamientos contemplan la adecuación progresiva del espacio público y de los atractivos turísticos bajo criterios de accesibilidad universal, incluyendo mejoras en rutas peatonales, señalización táctil y visual, y la implementación de ajustes razonables en entornos patrimoniales. Asimismo, se propone fortalecer el capital humano del sector mediante procesos de formación continua, certificación de prestadores turísticos y la adopción de protocolos de atención inclusiva.

Otro de los componentes clave es la accesibilidad a la información, que incluye el rediseño de plataformas digitales, la incorporación de estándares internacionales y el desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten el acceso a contenidos turísticos para personas con discapacidad. A esto se suma la creación de mecanismos de gobernanza participativa, como comités interinstitucionales y espacios de articulación entre actores públicos, privados y sociales.

Finalmente, la propuesta incorpora un sistema de monitoreo, evaluación y rendición de cuentas que permita hacer seguimiento a los avances en materia de accesibilidad turística, garantizando la sostenibilidad de las acciones y su mejora continua.

Impacto territorial

Cartagena es uno de los destinos turísticos patrimoniales más importantes del Caribe y de Colombia, solo en 2023 recibimos 5,3 millones de visitantes cuya experiencia fortalece la competitividad de la ciudad beneficiando a una amplia población dedicada a la oferta de servicios turísticos, en ese sentido se hace imperativo el diseño de propuestas que subsanen las necesidades y presenten oportunidades de mejora orientadas al fortalecimiento de la inclusión y la garantía de acceso equitativo a los recursos y servicios turísticos.

Si bien los lineamientos propuestos buscan eliminar estas barreras y mejorar la experiencia del turista, la propuesta también representa una oportunidad para los prestadores de servicios turísticos.

Francisco Maza destacó que, “nosotros hemos hecho una apuesta como ciudad en los últimos años por mirar el turismo como una fuente importante de generación de ingresos, el hecho de que podamos ser más incluyentes permite que los actores que están presentes como operadores de turismo puedan también ser beneficiados con estas estrategias, porque, al fin y al cabo, lo que estamos logrando es equidades en el acceso y eso implica mayor posibilidad de vincular más personas y, por lo tanto, irrigar estas posibilidades para que ellos también se beneficien de las actividades.”

Finalmente, el investigador manifestó que la implementación de estos lineamientos requiere la participación articulada de todos los actores que inciden en la dinámica turística de la ciudad, incluyendo a quienes planifican, regulan, operan y viven el turismo. Además, extendió una invitación a reconocer las realidades actuales, hacer uso de la información disponible y avanzar de manera conjunta hacia la construcción de un turismo verdaderamente inclusivo, cuya implementación se logre en el menor tiempo posible.