Hospital Nuestra Señora del Carmen declara Alerta Amarilla por constantes fallas de Afinia

La E.S.E. Hospital Nuestra Señora del Carmen y su operador externo Fundación Ser declararon Alerta Amarilla institucional debido a las constantes fluctuaciones en el fluido eléctrico provisto por la empresa Afinia. La medida se tomó tras agotar todos los planes de contingencia durante los últimos 15 días, viéndose en la necesidad de ajustar la capacidad operativa para salvaguardar la integridad de los pacientes y los equipos médicos.

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Como parte de las restricciones adoptadas, se confirmó la reprogramación temporal de los servicios ambulatorios y las ayudas diagnósticas programadas. Desde la institución médica explicaron que estas decisiones son estrictamente necesarias para garantizar la calidad y la seguridad en la prestación, por lo que se estará informando oportunamente a los usuarios sobre la asignación de las nuevas fechas para sus citas médicas.

Por otra parte, la dirección del centro asistencial aclaró que los servicios de urgencias y la atención prioritaria continúan prestándose con total normalidad. El hospital agradeció la comprensión de la comunidad ante esta situación externa mientras se restablecen las condiciones óptimas del servicio de energía por parte del operador de red.