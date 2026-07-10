Policía de Bolívar recupera motocicleta que había sido hurtada en Aguachica, Cesar

La Policía Nacional continúa fortaleciendo las acciones contra el hurto de motocicletas en el departamento de Bolívar. Gracias a los planes focalizados de patrullaje, prevención, registro y control que adelantan los uniformados de la Zona de Atención, en las últimas horas fue capturado en flagrancia un hombre por el delito de receptación y recuperada una motocicleta que había sido hurtada en el municipio de Aguachica, Cesar.

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El procedimiento se desarrolló sobre la vía nacional, en el sector 4 del municipio de Margarita, donde los policías realizaban actividades de control. Durante los registros, un ciudadano que se movilizaba en una motocicleta adoptó una actitud sospechosa e intentó huir al notar la presencia de los uniformados; sin embargo, fue interceptado de manera oportuna.

Al verificar el automotor, los policías establecieron que no portaba placa, por lo que consultaron el número de chasis en las bases de datos oficiales. La verificación permitió establecer que se trataba de una motocicleta marca Suzuki, color negro, con requerimiento vigente por el delito de hurto y orden de inmovilización emitida por la Fiscalía General de la Nación en Aguachica, Cesar.

Estos resultados hacen parte del trabajo permanente que desarrolla la Policía Nacional para combatir el hurto de automotores y recuperar los bienes de los ciudadanos.

El comandante del Departamento de Policía Bolívar, coronel Diego Fernando Pinzón Poveda, destacó que estos resultados reflejan el compromiso y la rigurosidad del servicio policial.

“Nuestros uniformados mantienen una labor constante en todo el departamento con planes de registro, control y verificación de antecedentes, lo que nos ha permitido recuperar 100 motocicletas hurtadas durante este año. Seguiremos trabajando de manera incansable para afectar este delito y brindar mayor seguridad a los bolivarenses”, señaló el oficial.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, seccional Mompox, y en las próximas horas un juez de la República le definirá su situación judicial.