La Personería sancionó al tesorero de la Unidad de Salud de Ibagué

Ibagué

Caracol Radio conoció que la Personería de Ibagué disciplinariamente en primera instancia con nueve meses de suspensión a Jair Antonio Jiménez Cifuentes, quien ostenta el cargo de Tesorero de la Unidad de Salud de Ibagué.

Según el Ministerio Público, la decisión adversa para el funcionario de la USI se da por irregularidades en un procedimiento de cobro coactivo y mandamiento de pago por medida cautelar de embargo sobre recursos de ASMET Salud.

Explica la Personería de Ibagué que esta decisión se fundamenta en que los recursos embargados eran parte del Sistema General de Seguridad Social en Salud, lo cual, se encuentra prohibido por la legislación en Colombia.

“Con esta decisión, la Personería Municipal de Ibagué reafirma su compromiso con el control de la función pública, la defensa de los principios de legalidad y moralidad administrativa y la protección de los recursos públicos destinados a garantizar el derecho fundamental a la salud”, indicó la Personería en un comunicado a la opinión pública.