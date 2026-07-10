Golpe al microtráfico en la comuna 12 de Ibagué: capturaron a expendedores de tusi y marihuana

Ibagué

La Policía Metropolitana confirmó que en medio de un allanamiento a una vivienda del barrio Ricaurte sur de Ibagué se logró la captura de dos expendedores de estupefacientes.

En medio de la operación, se logró la incautación de medicamentos de uso controlado, elementos de dosificación y dinero en efectivo, afectando presuntamente esta red de microtráfico que operaba principalmente en la comuna 12.

“La Policía Nacional, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, logró la captura en flagrancia de 2 presuntos actores criminales conocidos con los alias de ´El Crespo´ de 30 años y La Flaca´, de 43 años, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, dijo el coronel, Edgar López, comandante de la Policía Metropolitana de Ibagué.

En medio del allanamiento incautaron licuadoras con marihuana, frascos con sustancia sintética, cocaína, tabletas de clonazepam, tabletas de Rivotril, cigarrillos artesanales de marihuana y dinero en efectivo, elementos que, al parecer, eran utilizados para el procesamiento y comercialización de sustancias alucinógenas.

“De acuerdo con las labores de investigación e información recopilada por las autoridades, los hoy capturados presuntamente se dedicaban a la comercialización de estupefacientes mediante la modalidad de menudeo, principalmente marihuana y tusi, afectando la seguridad y la convivencia en diferentes sectores de la comuna 12 de Ibagué”, dijo el coronel, Edgar López.

Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación, autoridad que continuará con el proceso judicial para definir su situación jurídica.