Incendio forestal mantiene en alerta a Ocaña, Norte de Santander

Norte de Santander.

Un incendio forestal de grandes proporciones mantiene en máxima alerta al municipio de Ocaña.

La emergencia, que se registra en el sector de Las Liscas, ha consumido más de 50 hectáreas de cobertura vegetal y, pese al trabajo de los organismos de socorro, aún no ha podido ser controlada.

Las altas temperaturas, las condiciones del terreno y el comportamiento del fuego han dificultado las labores para contener las llamas, mientras los equipos de emergencia continúan trabajando para evitar que el incendio se extienda hacia otras zonas.

Ante la alta presencia de humo, la Alcaldía de Ocaña, a través de la Secretaría de Gobierno y la Coordinación para la Gestión del Riesgo de Desastres, recomendó a los habitantes de los sectores cercanos utilizar tapabocas como medida preventiva para reducir la exposición a las partículas suspendidas en el aire.

De igual forma, las autoridades hicieron un llamado a la comunidad para evitar acercarse al área afectada, especialmente en el caso de niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias, quienes son más vulnerables a los efectos de la contaminación generada por el incendio.

La situación se suma a una preocupante temporada de emergencias por incendios forestales en el municipio.

De acuerdo con el balance de las autoridades, durante lo corrido de julio se han registrado 21 incendios forestales en Ocaña, una cifra que refleja el incremento de este tipo de eventos y mantiene en alerta a los organismos de gestión del riesgo, que reiteran el llamado a prevenir quemas y reportar de manera oportuna cualquier conato de incendio.