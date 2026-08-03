15 capturados y más de 130 kilos de droga incautados durante el fin de semana en el Huila

Neiva

Las acciones adelantadas por las autoridades entre el 31 de julio y el 2 de agosto dejaron 15 personas capturadas en el Huila. De ellas, 12 fueron sorprendidas en flagrancia y tres eran requeridas por orden judicial por su presunta participación en distintos delitos.

Durante los operativos también fueron incautadas tres armas de fuego, un arma traumática, ocho vehículos y más de 130 mil gramos de sustancias estupefacientes, un golpe que buscó afectar las redes dedicadas al tráfico local y evitar la distribución de droga en la región.

En materia de convivencia, las autoridades impusieron 56 comparendos por comportamientos que alteran el orden público. La mayoría correspondieron al porte de armas cortopunzantes, además de sanciones por riñas e incautación de celulares.

En las vías del departamento se movilizaron 78.679 vehículos durante el fin de semana. Los controles de tránsito dejaron cinco capturados por diferentes delitos, 83 comparendos por infracciones a las normas de tránsito y el desarrollo de 10 campañas de sensibilización dirigidas a conductores, pasajeros y motociclistas.