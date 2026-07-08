En Cauca, 52 menores indígenas fueron reclutados por grupos ilegales en lo corrido de 2026. Colprensa

Aumentan los casos de reclutamiento de menores indígenas. El CRIC tiene registro de 52 casos en lo corrido del 2026 en el Cauca; otros 27 se encuentran desaparecidos. Varios habrían muerto en combate.

El Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, afirma que los fenómenos hacen parte del ciclo de reclutamiento ejercido por grupos armados al margen de la ley.

Para Mauricio Capaz, coordinador de Derechos Humanos del CRIC, la problemática indicaría que la guerra de alguna forma “sigue nutriéndose de la población infantil, de la juventud” y que los resultados más trágicos se dan “alrededor de la muerte en combate de estos menores”.

Probablemente, el caso más reciente sea el de una niña de 13 años que fue asesinada. Su cuerpo fue encontrado con impactos de arma de fuego en zona rural de Totoró y que previamente había sido reportada como desaparecida.

La Secretaría de la Mujer del Cauca y el CRIC, además de rechazar el suceso, exigieron a las instituciones competentes investigaciones prontas, rigurosas y transparentes para dar con el paradero de los responsables e impartir justicia.

Capaz resaltó que el fenómeno del reclutamiento se ha mantenido al alza y consolidándose como “uno de los mecanismos más fuertes” de afectación a la población civil, “especialmente en los territorios indígenas”.

Los casos más recientes se concentraron en las zonas rurales y ancestrales de los municipios de Caldono y Morales.

La Defensoría del Pueblo y la organización ancestral coinciden en que el departamento del Cauca es la región donde más se reclutan a los menores indígenas.

Iris Marín, defensora nacional, tiene reportes de que varias de las víctimas son llevadas a otras zonas del país, “por ejemplo, Guaviare, donde han muerto en combates entre grupos armados ilegales y por acciones y bombardeos de la Fuerza Pública”.

La problemática se complica porque los índices de subregistro de reclutamiento de menores van en aumento.

Para las comunidades indígenas del Cauca, esta situación se suma al asesinato de sabedores y guardias ancestrales por parte de grupos armados ilegales.