Gobierno Nacional adelantará estreno masivo de la película ‘Padilla’ en Cartagena

A pocas semanas de que concluya el actual periodo gubernamental, el Gobierno nacional modificó radicalmente la estrategia de difusión para el estreno de Padilla, un largometraje biográfico dedicado a reivindicar la memoria histórica del prócer guajiro. Aunque inicialmente se contemplaba una gala institucional cerrada en Bogotá, el lanzamiento principal se adelantará para los días 25, 26 y 27 de julio en Cartagena de Indias, buscando un impacto masivo y directo con la comunidad costera.

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La producción ha estado en el ojo del huracán debido a su elevado presupuesto, que alcanza los 15.891 millones de pesos (aproximadamente cuatro millones de dólares). De este monto, cerca del 50 % corresponde a recursos públicos administrados a través de RTVC Sistema de Medios Públicos y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), mientras que la otra mitad fue aportada en especie por Valencia Producciones FX, de la gestora cultural Yesenia Valencia y el guionista Mauricio Navas. Sectores de la oposición han criticado con dureza este gasto, calificándolo de innecesario en un escenario de austeridad económica nacional.

Otro de los componentes que alimenta la controversia es que la película se rodó originalmente en inglés para facilitar la interpretación de Cuba Gooding Jr., quien encarna al almirante de raíces mulatas y wayúu. La elección de la estrella de Hollywood reabrió el debate internacional debido a sus antecedentes legales en Estados Unidos, donde en 2022 se declaró culpable de un cargo menor por conducta sexual inapropiada tras un incidente en un establecimiento de Nueva York.

La cinta cuenta además con una aparición especial del presidente Gustavo Petro, quien actúa en dos escenas de cinco segundos vestido con trajes militares del siglo XIX y sin diálogos. Ante los cuestionamientos, el mandatario defendió de forma pública su incursión en el cine señalando que busca lanzar a niveles mayores el arte audiovisual del país y rescatar el legado del héroe naval que consolidó la independencia en la batalla del Lago de Maracaibo.