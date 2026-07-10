Empresario mencionado en caso Odebrecht compite por multimillonario contrato en Ecopetrol. De fonfo panorámica de la Refinería de Cartagena.

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El martes pasado este equipo investigativo enumeró los reparos para contratar el mantenimiento y la gestión de las operaciones de las dos refinerías de la petrolera estatal, ubicadas en Barrancabermeja y Cartagena.

Ese mismo día Caracol Radio denunció la falta de transparencia de ese proceso y se advirtió que sería suspendido. Así mismo, uno de los participantes alertó a Ecopetrol que en el mercado había ruido por el presunto favorecimiento a uno de los consorcios.

La carta de directivos de dos Refinerías que piden a Ecopetrol frenar millonario contrato. Ampliar La carta de directivos de dos Refinerías que piden a Ecopetrol frenar millonario contrato. Cerrar

Ahora, la Unidad Investigativa de Caracol Radio revela cuáles son las compañías por las que se activaron las alarmas en Ecopetrol, de qué país son y las sombras que las rodean.

Todo arrancó el 5 de mayo. Ese día, una de las empresas que participan en este proceso contractual le dijo al vicepresidente de Refinación de Ecopetrol que se rumoraba que el área de Abastecimiento de la petrolera estaba direccionando el negocio para beneficiar a un consorcio mexicano. Hoy revelamos que se refería a la Unión Temporal SIMPCO, conformada por tres empresas: Grupo Olram, Grupo Constructor Industrial Oil and Gas (GCI) y Procesos Especializados y Proyectos S. A. (Proesa).

Dos de ellas (Proesa y GCI) hacen parte del conglomerado de Juan Carlos Tapia Vargas, un hombre de 55 años que construyó un emporio de la construcción de plantas industriales, especialmente del sector energético. Los contratos de Tapia con Pemex, la petrolera estatal mexicana, parecerían darle las credenciales para aspirar al negocio con Ecopetrol, valorado en 700 millones de dólares, casi dos billones y medio de pesos.

Los procesos contra las empresas del mexicano Tapia

Pero lo que no se ha contado en Colombia es que a las compañías de Tapia se les han abierto varios expedientes. Una de ellas, llamada Citapia, fue inhabilitada para contratar con el Estado mexicano por presentar “documentación falsa o alterada para lograr un beneficio” en un contrato de obra pública en una refinería de Pemex. Por los mismos hechos se le impuso una multa de 206 millones y medio de pesos mexicanos, que equivalen a unos 40.000 millones de pesos colombianos.

Aunque el veto a Citapia se levantó en 2022, varias investigaciones sostienen que Juan Carlos Tapia armó un tinglado de nuevas razones sociales para eludir la sanción y quedarse con otros negocios de Pemex. De hecho, el empresario fue denunciado ante varias instancias por el presunto uso de empresas fachada para participar como contratista en la construcción de la Refinería Olmeca, la más grande de México.

Una de las firmas implicadas en este caso es precisamente Proesa, que tiene el 40 por ciento de participación en la unión temporal que busca quedarse con el contrato de Ecopetrol. Originalmente se llamaba Mexicana de Recipientes a Presión y cambió su nombre a Proesa en noviembre de 2020, en medio de la disputa judicial por las sanciones a Citapia.

En 2019, el mismo año en que fue multada por la Secretaría de la Función Pública, Citapia logró evadir una acusación penal por robo de combustible. El expediente se abrió en 2017, cuando la Policía encontró una toma clandestina conectada al poliducto Tula-Salamanca, propiedad de Pemex. La manguera con la que se extraía el combustible conducía a un predio de la empresa de Juan Carlos Tapia. Tras dos años de litigio, Pemex desistió de la causa sin explicar en detalle por qué cambió de posición.

El empresario también aparece mencionado en el escándalo de Odebrecht

Según Luis Alberto de Meneses, exdirector en México de la constructora brasileña, su amigo Emilio Lozoya le recomendó asociarse con Tapia y aprovechar sus contactos políticos. La alianza se concretó y Citapia fue subcontratista de Odebrecht entre 2015 y 2017. Lozoya, quien llegó a ser director de Pemex y hoy está en prisión domiciliaria, le dijo a la justicia que Fabiola Tapia, hermana de Juan Carlos fallecida en 2014, fue clave para sobornar a congresistas con dinero de la multinacional.

En su comunicado del martes, Ecopetrol confirmó la suspensión del proceso para contratar el mantenimiento de sus refinerías, no descartó la intervención de los órganos de control.