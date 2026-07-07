Agencia Nacional de Seguridad Vial fortalece seguridad vial con una nueva intervención territorial

Como parte de la Estrategia de Intervención a Municipios, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) llegará a Santa Marta para desarrollar una agenda integral de actividades orientadas a fortalecer la gestión territorial de la seguridad vial, promover comportamientos seguros y consolidar acciones que contribuyan a proteger la vida en las vías.

La intervención, que se realizará del 6 al 10 de julio, incluirá actividades en Santa Marta, Ciénaga, Fundación y Aracataca. La programación contempla formación para motociclistas, puntos pedagógicos y de sensibilización, talleres dirigidos a organismos de tránsito y de socorro, asistencias técnicas para el fortalecimiento institucional, acciones para ciclistas y usuarios de Vehículos Eléctricos Livianos de Movilidad Personal Urbana (VELMPU), intervenciones en movilidad peatonal, jornadas sobre seguridad vial empresarial y operativos de control.

Esta intervención responde a la necesidad de continuar fortaleciendo la seguridad vial en el territorio. Entre 2023 y 2025, Santa Marta registró 1.014 personas lesionadas y 363 fallecidas como consecuencia de siniestros viales, cifras que evidencian la importancia de mantener acciones articuladas de prevención, educación y control.

En ese propósito, las jornadas desarrolladas por la ANSV durante 2024 y 2025 beneficiaron a 706 personas mediante procesos de fortalecimiento institucional, formación técnica y actividades pedagógicas dirigidas a autoridades locales, entidades territoriales, motociclistas, docentes, empresas y demás actores viales. Estas acciones permitieron fortalecer capacidades en gestión de la velocidad, Planes Estratégicos de Seguridad Vial, movilidad escolar, atención inicial a víctimas mediante el protocolo PAS y estrategias de MotoDestrezas para motociclistas.

La agenda de este año dará continuidad a ese trabajo con actividades orientadas a fortalecer las capacidades técnicas de las autoridades de tránsito, actualizar conocimientos sobre vigilancia y control, acompañar la formulación e implementación de estrategias locales y promover una cultura vial basada en la corresponsabilidad de todos los actores viales.

Asimismo, la programación contempla espacios para el intercambio de experiencias, el fortalecimiento de los Planes Estratégicos de Seguridad Vial, la implementación de medidas de pacificación del tránsito y acciones enfocadas en reducir los factores de riesgo asociados a la ocurrencia de siniestros viales.

Con esta nueva jornada, la ANSV llevará a los municipios del Magdalena herramientas técnicas, espacios de formación y acciones pedagógicas que permitirán fortalecer la gestión local de la seguridad vial y ampliar el alcance de las estrategias de prevención en el territorio.