De brillar en la Champions, a traspaso récord: el colombiano Camilo Durán, nuevo jugador del Celtic

Camilo Durán se dio a conocer en Europa por marcar 5 goles en la pasada edición de la Champions League jugando para el Qarabag de Azerbaiyán. Le convirtió al Benfica de Portugal, al Ajax, doblete al Eintracht Frankfurt y uno al Newcastle en la ronda de playoffs.

El delantero de 24 años tuvo la mejor temporada en su carrera logrando 15 goles en total y 8 asistencias en 45 partidos disputados. Su gran actuación llevó a que equipos se interesaran en sus servicios, pero terminó siendo el Celtic el que se quedó con el samario.

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Durán, traspaso récord para el Qarabag

El delantero samario llegó al conjunto de Azerbaiyán hace un año, procedente del Portimonense de Portugal. Anteriormente, Durán estuvo Lusitania (Portugal), Estrela (Portugal), juveniles de Flamengo y comenzó en la inferiores de Independiente Medellín.

Qarabag le sacó provechó económico y lo vendió en 6 millones de libras esterlinas, por lo que se convierte en el traspaso más costoso en la historia del club de Azerbaiyán. Celtic de Escocia, por su parte, se hizo con sus servicios bajo un contraro por las próximas cinco temporadas.

“El Celtic se complace en anunciar que Camilo Duran se ha unido al club con un contrato de cinco años, sujeto a la autorización internacional. El delantero colombiano llega al campeón escocés procedente del Qarabag, tras haber militado la temporada pasada en el equipo azerbaiyano, donde marcó 15 goles, cinco de ellos en la Liga de Campeones de la UEFA, y también dio 10 asistencias”, anunció el club escocés.

Por su parte, Durán se mostró entusiasmado por llegar al mejor equipo de Escocia, con más de 56 títulos de liga. Aseguró que no dudó ni una sola vez en aceptar cuando Celtic se interesó en contar con sus servicios, además de ser el primer colombiano en vestir estos colores.

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“Cuando supe del interés por primera vez, no tuve ninguna duda y estoy muy emocionado de empezar a jugar con los chicos (...) Es un honor ser el primer colombiano en jugar para el Celtic”, dijo Durán.

Durán, pensando en el futuro de la Selección Colombia

Luego de la eliminación de Colombia del Mundial la opinión pública pide un cambio y asegura que hay varios jugadores con ciclo cumplido. El nombre de Camilo Durán, quien incluso estuvo bloqueado por el técnico Néstor Lorenzo en su momento, podría ser uno de los que entre de cara al camino a la Copa del Mundo 2030.

“Ha sido un sueño mío desde niño (jugar para mi país) y espero que estando aquí en el Celtic y trabajando bien, algún día se haga realidad”, agregó al respecto.

Durán ya se encuentra en pretemporada con el Celtic, equipo que se coronó en la última Liga de Escocia, por lo que podrá jugar Champions League.