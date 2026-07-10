Consejo de Contralores pide al nuevo Gobierno fortalecer control fiscal e inclusión en empalme

El Consejo Nacional de Contralores que, representa 68 contralores territoriales, entre Contralores Departamentales, Distritales y Municipales hacemos un llamado al nuevo Gobierno Nacional para fortalecer la institucionalidad del control fiscal territorial e incorporar a las contralorías territoriales en los procesos de empalme que actualmente se desarrollan como parte de la transición gubernamental. Así mismo, respaldamos el llamado del Señor Contralor General de la República (E), para que el proceso de empalme avance con transparencia, responsabilidad y pleno respeto por la institucionalidad.

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Como Consejo Nacional de Contralores nos dirigirnos al nuevo Gobierno Nacional, porque estamos convencidos de que Colombia enfrenta una oportunidad histórica para fortalecer la descentralización, consolidar la institucionalidad del control fiscal territorial y construir una relación de cooperación con los organismos de control desde el inicio de este nuevo periodo de gobierno.

Las nuevas competencias que se proyectan para gobernadores y alcaldes representan una gran oportunidad para acelerar el desarrollo de las regiones y acercar aún más las decisiones públicas a los ciudadanos. Sin embargo, ese fortalecimiento de las capacidades territoriales debe estar acompañado por un fortalecimiento del control fiscal territorial. Una descentralización más robusta exige también organismos de control más fuertes, con mayor capacidad técnica y plenamente articulados con las políticas nacionales.

No puede existir una descentralización sólida sin un sistema de vigilancia y control fiscal capaz de prevenir riesgos, proteger el patrimonio público y generar confianza ciudadana.

Los contralores territoriales conocemos de primera mano las principales debilidades de la gestión pública. A través de nuestro ejercicio permanente de vigilancia y control fiscal, identificamos falencias en la planeación, riesgos en la contratación, retrasos en la ejecución de proyectos, hallazgos fiscales y oportunidades de mejora que deberían ser tenidas en cuenta desde el inicio de este nuevo gobierno.

Por esa razón consideramos fundamental que, las contralorías territoriales participemos en los procesos de empalme. La información que hemos construido mediante auditorías, actuaciones especiales de fiscalización, seguimiento a denuncias ciudadanas y procesos de responsabilidad fiscal, constituye un insumo técnico de enorme valor para orientar las decisiones del nuevo Gobierno Nacional y contribuir a que los recursos públicos, sean administrados con mayor eficiencia, oportunidad y transparencia.

Por ello, proponemos establecer un diálogo institucional permanente entre el Gobierno Nacional y las Contralorías Territoriales e incorporar a estos organismos de control en los procesos de empalme que hoy se desarrollan. Estamos convencidos, de que esa interlocución permitirá aprovechar el conocimiento técnico que existe en las regiones para construir gobiernos territoriales más eficientes, transparentes y orientados a resultados.

Como Consejo Nacional de Contralores, reiteramos toda la disposición de las 68 contralorías territoriales del país para trabajar de manera articulada con el Gobierno Nacional en la construcción de una gestión pública más eficiente y transparente, que proteja el patrimonio público y fortalezca la confianza de los ciudadanos en las instituciones.