ProColombia ha logrado atraer US$1.151 millones en inversión extranjera al Valle del Cauca

ProColombia, que es la agencia oficial del Gobierno Nacional encargada de promover las exportaciones no minero-energéticas, el turismo internacional y la inversión extranjera, reveló que, gracias al trabajo articulado de la Oficina Regional Suroccidente de la entidad, con empresarios, cámaras de comercio, gobernaciones, alcaldías y aliados estratégicos, permitió que 819 empresas del Valle del Cauca exportaran con apoyo de la entidad y atraer US$1.151 millones en inversión extranjera, consolidando al Pacífico como un territorio cada vez más competitivo para los negocios y la internacionalización.

En este periodo, 819 empresas, de las cuales el 85 % son mipymes, reportaron negocios con 3.336 compradores internacionales de 102 países por un valor estimado de US$1.178 millones.

Además, 20.758 empresarios y emprendedores participaron en programas de formación exportadora, 23 empresas expandieron sus operaciones a nueve mercados internacionales y más de 290 actividades de promoción conectaron la oferta regional con compradores de todo el mundo, fortaleciendo la presencia del Pacífico colombiano en mercados estratégicos.

La Oficina Regional Suroccidente de ProColombia acompañó la llegada de 63 proyectos de inversión provenientes de 54 inversionistas de 28 países, con un valor estimado de US$1.151 millones y un potencial de más de 110 mil empleos directos e indirectos.

El turismo también fortaleció la proyección internacional del Pacífico colombiano. La región recibió 973.039 visitantes internacionales, amplió su conectividad con cinco nuevas rutas aéreas y acompañó la captación de 46 eventos internacionales.

Entre los principales hitos sobresalen la llegada del primer crucero internacional a Buenaventura, el posicionamiento del Pacífico durante la COP16 como destino de naturaleza y biodiversidad y el impulso a Cali como sede de congresos y eventos internacionales, fortaleciendo una oferta turística cada vez más competitiva y diversa.