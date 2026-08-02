Murió gobernador indígena tras ataque en Florida, Valle; Indepaz catalogó el caso como masacre

Murió el gobernador indígena Julián Mauricio Gutiérrez Grajales, quien permanecía hospitalizado tras resultar gravemente herido en el ataque armado ocurrido en un restaurante del municipio de Florida, oriente del Valle del Cauca. Su fallecimiento, confirmado en la madrugada de este domingo, elevó a tres el número de víctimas mortales del atentado.

Con esta actualización, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) catalogó el hecho como la masacre número 78 ocurrida en Colombia durante 2026. En el ataque también murieron Hamilton Daniel Dagua y Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, mientras otra persona permanece herida.

A través de un comunicado, el Consejo de Gobierno del Pueblo Nasa en el Valle del Cauca lamentó la muerte de su autoridad tradicional.

“Lamentamos el sensible fallecimiento en horas de la madrugada de nuestra autoridad, Julián Gutiérrez, víctima de atentado sicarial. La vida de uno de nuestros grandes líderes se apaga, pero honraremos su nombre y haremos justicia para que los actores involucrados en este crimen sean juzgados”, señaló la organización.

De acuerdo con Indepaz, la Defensoría del Pueblo había advertido sobre el riesgo que enfrentan las autoridades indígenas en Florida por la presencia y disputa de estructuras armadas ilegales. Entre los grupos que delinquen en la zona figuran el frente Dagoberto Ramos, el frente Adán Izquierdo, el frente 57 Yair Bermúdez, de las disidencias Farc y bandas de carácter local.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables del ataque. De manera preliminar, una de las hipótesis apunta al frente 57; sin embargo, esa versión continúa siendo verificada por los organismos judiciales.