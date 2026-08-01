Dos hombres asesinados y dos heridos deja atentado sicarial en Florida, Valle

La Alcaldía de Florida, Valle, y las autoridades convocaron un Consejo Extraordinario de Seguridad que se llevará a cabo el domingo 2 de agosto, con el propósito de analizar lo ocurrido.

Como el escolta de la Unidad Nacional de Protección, Andrés Machin y el comunero indígena, Haminton Daniel, fueron identificados las dos personas asesinadas en el municipio de Florida, en el Valle de Cauca.

Entre las personas heridas se encuentra Julián Mauricio Gutiérrez, autoridad indígena Mmyor del resguardo Kwesx Yu Kiwe, quien se encuentra en estado crítico, así como Jhon Lemus, escolta de la UNP, también herido.

Ante este hecho, desde el Congreso de la República, la Representante a la Cámara por el Valle del Cauca Ana Erazo, aseguro que atentar contra las autoridades indígenas y sus procesos organizativos constituye un hecho de la mayor gravedad y un nuevo golpe contra las comunidades que históricamente han sido víctimas de la violencia.

Medidas en Florida

Desde la Administración Municipal de Florida solicitaron a las autoridades competentes a adelantar con la mayor celeridad las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido, identificar a los responsables y garantizar que estos hechos no queden en la impunidad.

Como respuesta inmediata a esta situación, se ha convocado un Consejo Extraordinario de Seguridad que se llevará a cabo el domingo 2 de agosto, con el propósito de analizar lo ocurrido, evaluar la situación de orden público y coordinar las acciones institucionales necesarias para garantizar la protección de la comunidad y el fortalecimiento de las medidas de seguridad en el municipio.

La Policía ha dispuesto un grupo élite de investigación para esclarecer estos lmentables hechos. Actualmente, este equipo especializado adelanta los actos urgentes y las labores investigativas en el municipio de Florida con el propósito de identificar responsables y avanzar en el proceso judicial correspondiente.