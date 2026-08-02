Por masacre de tres personas en Florida, Valle, ofrecen millonaria recompensa para capturar autores

Los asesinados fueron el escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Yeiner Andrés Cruz Quitumbo, el comunero Hamilton Daniel Dagua y el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, Julián Mauricio Gutiérrez Grajales.

Tras conocer el atentado que dejó tres personas asesinadas, entre ellas el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe, en un un Consejo de Seguridad Extraordinario, el gobierno del Valle del Cauca definió una bolsa de recompensa de hasta $50 millones por información que permita identificar y capturar a los responsables.

Además, se convocó para este lunes 3 de agosto, una Mesa de Derechos Humanos en Florida, con presencia del Gobierno Nacional.

Cabe señalar que el gobernador del Resguardo Kwesx Yu Kiwe contaba con medidas colectivas, se encontraba bajo amenazas y estaba a la espera de un esquema individual de protección por parte de la Unidad Nacional de Protección.