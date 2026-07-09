Murió a los 75 años la cantante galesa Bonnie Tyler, conocida por el éxito ‘Eclipse total del amor’

La cantante galesa Bonnie Tyler, una de las voces más emblemáticas del pop y el rock de las décadas de 1970 y 1980, falleció “inesperadamente” este jueves 9 de julio de 2026 a los 75 años en un hospital de Portugal, donde recibía tratamiento por complicaciones de salud, informó su familia mediante un comunicado.

“La familia y el equipo de Bonnie están desconsolados al anunciar que falleció inesperadamente anoche en un hospital de Portugal a consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada”, agregaron.

Los familiares pidieron privacidad para afrontar la tragedia.

¿De qué operaron a Tyler?

Tyler fue hospitalizada de emergencia el miércoles 6 de mayo para someterse a una operación de emergencia.

“Lamentamos mucho anunciar que Bonnie ha sido ingresada en un hospital de Faro, Portugal, donde tiene una residencia, para someterse a una cirugía intestinal de urgencia”, decía el comunicado.

¿Por qué fue puesta en coma inducido?

Pero el jueves 7 de mayo se anunció que fue puesta en coma inducido, tras someterse a una operación intestinal de urgencia en Portugal.

“Los médicos de Bonnie la han colocado en coma inducido para favorecer su recuperación. Les pedimos que respeten su privacidad en estos momentos difíciles”, señaló su portavoz, Judd Lander.

Tyler tenía programada una gira europea del 22 de mayo al 17 de diciembre.

El 16 de junio se conoció que la cantautora ya no estaba en coma. En un comunicado emitido por la familia de Tyler, se informó que aún se encontraba en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Portugal y que su estado permanecía muy delicado.

¿Quién era Bonnie Tyler?

Conocida por su voz ronca, Tyler alcanzó la fama con el lanzamiento de su álbum de 1977, ‘The World Starts Tonight’ y sus sencillos “Lost in France” y “More Than a Lover”.

Su sencillo de 1977, “It’s a Heartache”, llegó al número cuatro en la lista de sencillos del Reino Unido y al número tres en la lista Hot 100 de Billboard de Estados Unidos.

En la década de 1980, Tyler incursionó en el rock junto al fallecido compositor y productor Jim Steinman.

Él escribió el mayor éxito de Tyler, “Eclipse total del amor”, el primer sencillo de su álbum de 1983, ‘Faster Than the Speed of Night’, que alcanzó el número uno en las listas del Reino Unido.

Steinman también escribió otro gran éxito de Tyler en la década de 1980, “Holding Out for a Hero”, de la banda sonora de la película ‘Footloose’.

Reviva la entrevista con Bonnie Tyler

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