La cantante Bonnie Tyler sale del coma pero su estado es delicado y permanece en cuidados intensivos

Este lunes se conoció que la cantautora galesa Bonnie Tyler ya no está en coma, tras someterse a una cirugía intestinal de emergencia en mayo.

En un comunicado emitido por la familia de Tyler, se informó que aún se encuentra en la unidad de cuidados intensivos de un hospital en Portugal y que su estado sigue siendo muy delicado.

Si bien su condición está mejorando, la familia añadió que se trata de un proceso lento.

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Sus médicos confían en que se recuperará satisfactoriamente, pero llevará tiempo.

Por ello, la familia de Tyler anunció que todos sus conciertos hasta agosto han sido cancelados o pospuestos hasta 2026.

Sin embargo, expresaron su esperanza de que la vocalista pueda regresar a los escenarios este otoño.

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“Pedimos disculpas a todos los fans de Bonnie y a nuestros promotores por la decepción que esto les causará, pero confiamos en que lo entenderán y nos acompañarán en estas circunstancias difíciles. Esperamos verlos el próximo año”, dice el comunicado.

“Queremos agradecer a todos por la enorme muestra de cariño y apoyo que hemos recibido de todo el mundo para Bonnie y queremos decirles que ella está al tanto y muy agradecida por sus buenos deseos”, finalizó.

Tyler, conocida por su éxito “Total Eclipse of the Heart”, tenía previsto iniciar una gira europea a finales de mayo para conmemorar el 50 aniversario de su carrera discográfica.