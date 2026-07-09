Grupo Ecopetrol y Universidad Nacional inician operación de Ecokiosco solar piloto en Cartagena

El Centro de Innovación Econova Caribe del Grupo Ecopetrol y la Universidad Nacional de Colombia, en articulación con la Gerencia de Espacio Público y Movilidad de la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, iniciaron la operación del primer Ecokiosco solar piloto ubicado en el barrio Policarpa. La iniciativa busca probar soluciones tecnológicas que integren innovación y sostenibilidad con impacto social en comunidades locales.

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El proyecto nació como una necesidad comunitaria de contar con un espacio iluminado y seguro para el encuentro ciudadano. Econova Caribe lanzó un reto tecnológico abierto y la Universidad Nacional presentó la mejor propuesta, que se materializó en esta infraestructura experimental.

La nueva instalación funciona con un sistema fotovoltaico autónomo de 3.72 kWp (kilovatios pico), compuesto por seis módulos, diseñado para operar sin conexión a la red eléctrica y abastecer las necesidades del Ecokiosco. Durante un periodo de experimentación y pruebas, la tecnología estará en operación para evaluar su capacidad de solucionar problemas de seguridad y escasez de iluminación en la zona.

El Ecokiosco se proyecta como un espacio de encuentro para talleres, actividades culturales, formación en emprendimiento e integración vecinal. La comunidad recibirá una entrega parcial para su administración, mientras se monitorean los resultados del piloto.

Luis Alberto Vergara, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Policarpa, destacó que “hubo una necesidad y hoy tenemos la solución a un problema de espacio público. Era un lugar inseguro y hoy está lleno de vida: un espacio de recreación y esparcimiento donde la comunidad puede sentarse a tomarse un tinto, una botella de agua o un granizado, disfrutar del mobiliario y hacer sus tareas porque cuenta con wifi. Será un lugar de encuentro y disfrute para nuestra comunidad”.

Por su parte, Sonia Esperanza Monroy, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, explicó que “se trata de una estructura metálica de 20 metros que genera energía a través de paneles solares para ser autónomo y sostenible. Abastece un refrigerador, la iluminación, el sistema meteorológico del barrio y puede apoyar emprendimientos que trabajen con bebidas y alimentos. Esperamos que la comunidad lo cuide, lo conserve y desarrolle iniciativas alrededor del Ecokiosco”.

“El Ecokiosco es más que una infraestructura sostenible: es un espacio para la comunidad, para que los vecinos se reúnan, aprendan y construyan juntos nuevas oportunidades. Representa la unión entre innovación y comunidad, apalancando la transición energética del territorio”, afirmó Carlos José Crismatt Corena, coordinador social Caribe de Ecopetrol.

Con este piloto, el Grupo Ecopetrol y la Universidad Nacional de Colombia ratifican su compromiso de desarrollar soluciones innovadoras que puedan transformarse en modelos replicables de convivencia, bienestar ciudadano y transición energética en el país.