Amplían hasta las 4:00 a.m. el horario de rumba en Santa Marta

Luego de mesas de trabajo entre la Alcaldía Distrital y comerciantes, mediante el Decreto No. 260 del 16 de junio de 2026, la administración distrital autorizó la prueba piloto de ampliación del horario de funcionamiento de bares, discotecas y demás establecimientos dedicados al expendio y consumo de bebidas alcohólicas en la ciudad.

La medida tendrá inicialmente una vigencia de tres meses, con el propósito de evaluar el comportamiento de esta nueva regulación y su impacto en la seguridad, la convivencia y la actividad económica.

De esta forma, según el decreto, los horarios serán os siguientes: lunes, martes y miércoles, incluidos los días festivos: desde las 10:00 de la mañana hasta las 2:00 de la madrugada; mientras que los jueves, viernes, sábado y domingo: desde las 10:00 de la mañana hasta las 4:00 de la madrugada.

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Con esta modificación, los establecimientos nocturnos contarán con mayor tiempo para desarrollar sus actividades durante los fines de semana, una decisión que busca beneficiar al sector gastronómico, turístico y de entretenimiento de la capital del Magdalena.

La Alcaldía precisó que la ampliación de horarios no exime a los comerciantes del cumplimiento de las normas relacionadas con el uso del suelo, control del ruido, condiciones sanitarias, seguridad, protección ambiental y demás requisitos legales, por lo que los establecimientos que incumplan estas disposiciones podrán ser objeto de sanciones por parte de las autoridades competentes.