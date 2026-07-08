Medida de aseguramiento contra dos mujeres que presuntamente viajarían con droga desde Cartagena

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Bolívar judicializó en Cartagena a Diana Carolina Blanco Andrade y a Jyurmanis Alejandra Moreno Bello quienes el pasado 2 de julio pretendían abordar un vuelo en el aeropuerto internacional de La Heroica con destino a Madrid (España).

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La Fiscalía determinó que las dos mujeres de 42 y 31 años, respectivamente, fueron requeridas por las autoridades para una requisa rutinaria.

El peso inusual de las maletas de mano despertó las sospechas de la Policía Nacional y durante la inspección, al parecer les encontraron láminas rectangulares con cocaína, en los equipajes de cada una de las ahora procesadas.

Por estos hechos las dos mujeres fueron imputadas con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Cargo que ninguna aceptó.

Por disposición judicial las dos procesadas deberán cumplirán medidas de aseguramiento en centros carcelarios.