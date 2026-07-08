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08 jul 2026 Actualizado 14:08

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Fiscalía logra condena contra hombre acusado de tentativa de homicidio en Cartagena

La sentencia por ocho años y cuatro meses de prisión quedó en firme

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Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que Bleyder Saldarriaga Zapata, de 32 años, aceptara mediante preacuerdo su responsabilidad en el intento de homicidio de un hombre, ocurrido el 11 de noviembre de 2024 en Cartagena (Bolívar).

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Un juez de conocimiento avaló la negociación judicial y lo condenó a ocho años y cuatro meses de prisión por el delito de tentativa de homicidio agravado.

La víctima, de 22 años, se encontraba en una reunión social en el barrio Barlovento cuando fue atacada por el ahora sentenciado, quien le causó múltiples heridas con un arma cortopunzante en el brazo, el tórax y el abdomen. El joven fue trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención de urgencia.

Las pruebas aportadas por una fiscal de la Unidad de Vida indicaron que la agresión se habría producido porque la víctima era amiga de una persona que días antes se había enfrentado a Saldarriaga Zapata.

La decisión quedó en firme.

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