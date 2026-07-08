Adulto mayor judicializado en Cartagena por presunto abuso sexual a menor de edad

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, aportó elementos materiales probatorios que le permitieron a un juez con funciones de control de garantías imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a Epigmenio Aristides Cano Cervantes, de 68 años.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos que motivaron la judicialización se registraron el pasado 17 de junio en el barrio Olaya Herrera de Cartagena donde, se cree, aprovechó las labores de reciclaje que realizaba, para agredir a una menor de 5 años de edad con tocamientos de índole sexual.

Familiares que se percataron de la agresión detuvieron al adulto mayor y lo entregaron a las autoridades.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Cartagena imputó al procesado el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, el cual no fue aceptado.