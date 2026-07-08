Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

08 jul 2026 Actualizado 21:24

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cartagena

Adulto mayor judicializado en Cartagena por presunto abuso sexual a menor de edad

El sujeto se cree, aprovechó las labores de reciclaje que realizaba, para agredir a una niña de 5 años

Fiscalía

Fiscalía

Fiscalía
Cartagena
Añadir Caracol Radio en Google

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Bolívar, aportó elementos materiales probatorios que le permitieron a un juez con funciones de control de garantías imponer medida de aseguramiento en centro carcelario a Epigmenio Aristides Cano Cervantes, de 68 años.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los hechos que motivaron la judicialización se registraron el pasado 17 de junio en el barrio Olaya Herrera de Cartagena donde, se cree, aprovechó las labores de reciclaje que realizaba, para agredir a una menor de 5 años de edad con tocamientos de índole sexual.

Familiares que se percataron de la agresión detuvieron al adulto mayor y lo entregaron a las autoridades.

Una fiscal de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA) de Cartagena imputó al procesado el delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, el cual no fue aceptado.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir