Secretos de la vigencia de la Orquesta Canela: marcando la historia de la salsa femenina desde 1992

Música

La Orquesta femenina de salsa Canela está por cumplir 35 años de historia. Su debut se remonta al 1 de abril de 1992 y, en la celebración de estas tres décadas y media, la agrupación prepara el lanzamiento de un álbum musical cuya primera canción se titula “Ya pasé la página”.

En diálogo con LO MÁS CARACOL, la fundadora y directora de la Orquesta Canela, María Fernanda Múnera, explicó que esta primera canción del álbum conmemorativo cuenta con letra del compositor Luis Brand, talentoso músico de Puerto Tejada, en el departamento del Cauca.

La directora describió a “Ya pasé la página” como una canción con un mensaje de esperanza, inspirada en historias de amigos y conocidos de Luis Brand, quienes le contaron cómo, en otros años, encontraron la manera de superar una decepción amorosa. Otros, en cambio, hallaron en su familia un refugio o un trampolín para salir de la nostalgia que los embargaba.

Esta canción hará parte del álbum conmemorativo que será publicado cuando se completen entre 8 y 9 canciones, distribuidas a través de plataformas digitales, según confirmó Múnera. Se trata de una pieza en ritmo de tecnocumbia, inspirada en la música de la fallecida cantante Selena Quintanilla.

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Sobre las actividades de la Orquesta Canela en los últimos años, la directora recordó que durante la pandemia fue cuando más grabaron nuevas canciones, las cuales desde entonces han acompañado exitosas presentaciones, entre ellas su paso por el Zócalo de Ciudad de México, ante más de 250.000 asistentes, así como conciertos en Estados Unidos junto al Grupo Niche y Guayacán Orquesta, además de presentaciones en Europa, donde recibieron ovaciones.

En cuanto a la relación de la Orquesta Canela con México, María Fernanda Múnera destacó que es tan cercana y fraternal que en ese país las han llegado a llamar “Las consentidas de México”. También recalcó que la sede de la agrupación está en Cali, y que ella divide su trabajo entre la capital del Valle del Cauca y los Estados Unidos, donde la orquesta mantiene oficinas.

Recordó además que en los inicios de la agrupación era complejo encontrar reemplazo para las instrumentistas y cantantes que salían de la orquesta. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese proceso se ha facilitado gracias al prestigio del colectivo y a que cada vez más mujeres ingresan al ámbito artístico musical. Calcula que alrededor de 120 mujeres han pasado por la formación de la Orquesta Canela en casi 35 años de historia.

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María Fernanda Múnera también destacó, con orgullo, que recientemente le alegró ver a Karol G en Coachella, acompañada por dos exintegrantes de la agrupación que dirige. Hoy, la orquesta está conformada por 16 integrantes, de las cuales cinco son cantantes; el eje musical lo sostienen la primera trompeta, la conga y el bajo.

Sobre su presencia en tarima, la directora confesó que participa muy poco, pero que en ocasiones la emoción la lleva a subir al escenario para interpretar el güiro. Con orgullo, contó además que su hija hace parte de la orquesta como segunda trompeta.

Finalmente, expresó su interés por regresar a Bogotá para realizar una “emocionante presentación”, como las que ya tuvo este año en Nariño, Cundinamarca y, por supuesto, en su natal Cali.