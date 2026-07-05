Ministerio de Educación entrega balance de inversión millonaria en el Catatumbo

Ministerio de Educación reportó inversiones por más de $740.000 millones en el Catatumbo. / Foto: Redes sociales institucionales.

Norte de Santander.

El Ministerio de Educación entregó un balance de las inversiones realizadas en el Catatumbo, donde aseguró haber destinado 740.902 millones de pesos para fortalecer el sistema educativo en los ocho municipios de la región, a través de obras de infraestructura, ampliación de la educación superior, fortalecimiento de la planta docente, alimentación escolar y dotación tecnológica.

La cartera presentó las cifras al cierre de la estrategia denominada Ruta del Amor por el Catatumbo, con la que recorrió el territorio y socializó las acciones ejecutadas como parte de la intervención del Gobierno Nacional en esta zona del departamento.

Según el Ministerio, uno de los principales componentes corresponde a la infraestructura educativa, con una inversión superior a 208.892 millones de pesos para la construcción y mejoramiento de sedes educativas, incluyendo instituciones que atienden a comunidades del pueblo Barí.

Dentro de esos recursos se encuentran 13.109 millones de pesos destinados a los proyectos Colegio-Universidad que se desarrollan en Sardinata y El Tarra.

En materia de educación superior, el balance señala una inversión de 114.528 millones de pesos, que contempla recursos para la Universidad del Catatumbo, el fortalecimiento de instituciones públicas de educación superior y la estrategia “Es en Tu Cole”, implementada en 38 colegios y que, según el Ministerio, beneficia a 3.464 estudiantes.

La entidad también informó que destinó 89.447 millones de pesos para fortalecer la planta educativa mediante la creación de 800 cargos entre docentes y directivos docentes, además de la incorporación de orientadores escolares en los ocho municipios y nuevas plazas para instituciones rurales.

En cuanto al Programa de Alimentación Escolar, el Ministerio indicó que, a través de la Unidad Administrativa Especial de Alimentación Escolar (UAPA), fueron girados 36.690 millones de pesos a la Entidad Territorial Certificada de Norte de Santander para garantizar la prestación del servicio, incluso durante los periodos de receso escolar.

El balance también incluye una inversión de 34.318 millones de pesos para la entrega de 2.391 computadores en instituciones educativas de los ocho municipios del Catatumbo, así como recursos para fortalecer la educación inicial y desarrollar proyectos pedagógicos productivos en 57 establecimientos educativos.

De acuerdo con el Ministerio de Educación, estas inversiones hacen parte de la estrategia del Gobierno Nacional para ampliar el acceso a la educación, mejorar la permanencia de los estudiantes y fortalecer las oportunidades de formación en una de las regiones más afectadas por el conflicto armado en el país.