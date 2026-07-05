Presidente Petro volvió a referirse a la explotación de oro en Santurbán: “defenderemos la vida”.

Bucaramanga

Luego de que el ministro de medio ambiente designado por el presidente electo Abelardo De la Espriella, Fabio Arjona asegurara que se debe avanzar en la delimitación del páramo de Santurbán e incluso puso como ejemplo a la multinacional minera Aris Mining (antes Minesa) sobre la formalización de los mineros, el presidente Gustavo Petro se refirió a esta situación.

El mandatario a través de sus redes sociales aseguró que “cualquier uso para explotación del oro desde el páramo hasta antes de la toma del acueducto de Bucaramanga contamina el agua”.

Además, aseguró que si se llega a presentar un atentado contra la vida de los santandereanos por afectaciones por el consumo de agua, “estaremos al frente para defender la vida”.

Desde Bucaramanga se avanza en las mesas de concertación para definir la delimitación del páramo de Santurbán, sin embargo nada que se llega a un acuerdo y será el próximo 18 de julio que se tenga un nuevo encuentro liderado por el ministerio del medio ambiente.

Ante esto, la ministra Irene Vélez aseguró que “la participación ambiental no consiste en informar decisiones ya tomadas. Consiste en escuchar, deliberar y construir consensos razonados, tal como lo ordenó la Corte Constitucional y lo exige el Acuerdo de Escazú”.

Los diálogos continuarán con la comunidad en Santander y Norte de Santander que se ven impactadas por la minería en el páramo de Santurbán.