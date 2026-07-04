Así se vivió la concertación por la delimitación del páramo de Santurbán en Bucaramanga

Bucaramanga

El Ministerio del Medio Ambiente convocó para este sábado una nueva mesa de concertación junto a la comunidad de Bucaramanga por la delimitación del páramo de Santurbán, sin embargo en la jornada no se pudo avanzar mucho debido a las diferencias entre los defensores del agua y los mineros de la provincia de Soto Norte.

Natalia Ramírez, delegada del MinAmbiente en esta jornada, indicó que “estamos abiertos a recibir cada uno de los mensajes y las expectativas de los diferentes actores, siempre bajo el respeto, la coordinación y la articulación. Esperamos que los seis ineludibles de las sentencia, puedan llegar a ser hablados, analizados y revisados siempre cumpliendo como tal todo lo que nos ha señalado la norma y sobre todo la protección de el páramo y de las comunidades”.

A su turno, Mayerly López, del comité para la defensa del agua y del páramo de Santurbán, aseguró que esperan que haya concertación con Bucaramanga y aseguró que no se trata de una delimitación “exprés” como se ha asegurado desde otros sectores pues es una discusión que se ha tenido desde hace más de 10 años.

“Hacemos un llamado para que la concertación con Bucaramanga se dé siempre y cuando se cambie esa mirada reduccionista que se ha querido traer durante tantos años y se defienda y se proteja de manera integral Santurbán incluyendo sus bosques andinos y altoandinos que es donde está el interés de las multinacionales”, agregó López.

A su turno, Ivón González que es la presidente de Asomineros en el municipio de Vetas, aseguró que también están de acuerdo con que se debe llegar a una concertación pero se debe ampliar el consenso a otros sectores de la comunidad que también están impactados por el páramo de Santurbán.

“La sentencia habla de un consenso razonado y el acuerdo de Escazú lo ratifica, que tiene que haber una justicia ambiental. ¿Cómo es la justicia ambiental? Un consenso razonado, que haya un equilibrio. ¿Sí? Deberían estar ediles, presidente de junta, deberían estar eh sobre todos los corregimientos que no tienen agua”, agregó González.

Desde la Gobernación de Santander pidieron aplazar esta mesa de concertación pues algunas personas manifestaron que no alcanzó el tiempo para exponer sus posiciones.