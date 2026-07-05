Cayó ‘Fabián’ o Veneno del Clan del Golfo: figuraba entre los más buscados en Bolívar

En desarrollo de operaciones conjuntas orientadas a debilitar las capacidades de los grupos armados organizados que delinquen en el Caribe colombiano, la Armada de Colombia, a través de la Fuerza Naval del Caribe, de manera conjunta con el Ejército Nacional, logró ubicar a alias “Fabián” o “Veneno”, señalado como presunto cabecilla de la Subestructura “Erlín Pino Duarte” del Grupo Armado Organizado-GAO, Clan del Golfo.

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La operación se llevó a cabo en el corregimiento de Regencia, municipio de Montecristo, departamento de Bolívar, donde gracias a la integración de capacidades operacionales fue ubicado este sujeto. Hasta el lugar llegaron tropas de la Fuerza de Despliegue Rápido No. 9 - FUDRA 9 y de la Fuerza Naval del Caribe, desplegando sus capacidades fluviales y aeronavales mediante unidades del Batallón Fluvial de Infantería de Marina No. 17 y aeronaves del Grupo Aeronaval del Caribe.

Durante el procedimiento se presentaron acciones que buscaban impedir el desarrollo de la operación; sin embargo, la rápida reacción de las tropas permitió mantener el control de la situación y continuar con el procedimiento. En el lugar fueron incautados una pistola, dos proveedores, munición para esta arma y documentación que, al parecer, era utilizada para el adoctrinamiento y capacitación de cabecillas e integrantes de esta estructura criminal.

Posteriormente, mientras se adelantaban las maniobras de extracción en helicóptero, se presentaron intentos de alteración del orden público por parte de personas que pretendían obstaculizar su salida; no obstante, gracias al trabajo coordinado de las tropas y al empleo de capacidades aeronavales, se logró garantizar el traslado seguro del sujeto hacia el lugar donde las autoridades competentes adelantaron los actos urgentes correspondientes.

Alias “Fabián” o “Veneno” era requerido por las autoridades por el presunto delito de concierto para delinquir agravado y figuraba en el cartel de los más buscados del departamento de Bolívar por su presunta participación en actividades criminales asociadas al Grupo Armado Organizado-GAO, Clan del Golfo.

Según las autoridades, alias “Fabián” o “Veneno” contaría con una trayectoria criminal de aproximadamente 15 años al interior de esta organización ilegal. Además de desempeñarse como cabecilla de la Subestructura “Erlín Pino Duarte”, ejercía como responsable del Centro de Entrenamiento Delictivo del Clan del Golfo en esta región, en donde presuntamente se capacitaba a integrantes y cabecillas en el manejo de armamento, tácticas terroristas, finanzas criminales y control territorial.

De acuerdo con las investigaciones, este sujeto tendría injerencia criminal en los municipios de Montecristo, Río Viejo, Tiquisio, Achí, Pinillos, San Jacinto del Cauca y Morales, lugares en los que coordinaba actividades relacionadas con el control de rutas para el tráfico de estupefacientes, la adquisición de armamento y la movilidad de sus integrantes. Así mismo, sería señalado de coordinar acciones armadas contra la Fuerza Pública en diferentes zonas del país.

La Subestructura “Erlín Pino Duarte” tendría aproximadamente 470 integrantes, de los cuales cerca de 306 conformarían su componente armado, convirtiéndola en una de las estructuras criminales con mayor capacidad de afectación en el sur de Bolívar y áreas aledañas.

Este resultado representa una importante afectación a las capacidades de mando, control, entrenamiento y sostenimiento logístico del Clan del Golfo. Alias “Fabián” o “Veneno” era considerado uno de los principales dinamizadores de la expansión criminal de esta organización en el sur de Bolívar, liderando procesos de adoctrinamiento, fortalecimiento del componente armado y consolidación del control territorial. Su ubicación debilita significativamente la capacidad de esta estructura para continuar desarrollando actividades ilícitas y ejercer influencia sobre las comunidades de la región.

La Armada de Colombia continuará integrando sus capacidades operacionales para contribuir al desarrollo de operaciones conjuntas que permitan neutralizar las amenazas de los grupos armados organizados y proteger a las comunidades que habitan en las áreas estratégicas del país.