Cartagena presenta primer Club Inclusivo de Running con reconocimiento deportivo

La inclusión sigue ganando espacios en el deporte cartagenero. Con el propósito de brindar más oportunidades y demostrar que no existen límites cuando hay pasión y determinación, fue presentado el Club Deportivo Sin Límites Cartagena, el primer club de running para jóvenes con discapacidad en la ciudad en recibir reconocimiento deportivo oficial.

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Bajo el lema “No tienen límites, tienen metas; más kilómetros de puro amor”, este proyecto busca promover la práctica del running en un entorno donde cada deportista pueda desarrollar sus capacidades, acceder a procesos de formación y participar activamente en diferentes eventos deportivos.

Desde el IDER se acompañó el proceso para que el Club Deportivo Sin Límites Cartagena obtuviera su reconocimiento deportivo oficial, un hecho histórico que marca un precedente para el deporte de Cartagena y abre nuevas oportunidades para sus integrantes.

“Este club nace del amor y de la convicción de que nuestros hijos merecen las mismas oportunidades para disfrutar del deporte y cumplir sus sueños. Queremos demostrar que no hay límites, sino metas por alcanzar. Este reconocimiento deportivo representa un paso importante para Cartagena y para todas las familias que creen en el deporte como una herramienta para transformar vidas”, expresó Laura Perezbardi, presidenta del Club Deportivo Sin Límites Cartagena y madre de Ismael, uno de los integrantes del club.

Además de los entrenamientos, los deportistas del club podrán participar en distintas carreras y eventos atléticos, entre ellos la Media Maratón del Mar, fortaleciendo su crecimiento y presencia en el calendario deportivo de la ciudad.

Como respaldo a esta iniciativa, el alcalde Dumek Turbay entregará una dotación deportiva para que los jóvenes cuenten con los implementos necesarios para sus entrenamientos y competencias.

Esta apuesta es impulsada por la Alcaldía de Cartagena, a través del IDER, reafirmando su compromiso con un deporte cada vez más incluyente y con mayores oportunidades para todos.