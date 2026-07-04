Plaza de Variedades y Parque Centenario: escenarios culturales del fin de semana en Cartagena

El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) invita a toda la ciudadanía a disfrutar de una variada programación musical gratuita, diseñada para integrar a las familias en entornos públicos seguros y llenos de arte.

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Los encuentros artísticos se desarrollarán de manera simultánea durante el fin de semana, permitiendo que tanto cartageneros como visitantes conecten con el talento local al aire libre en dos puntos estratégicos de la ciudad.

En la Plaza de Variedades, la música en vivo iniciará a las 5:00 p.m. el sábado 4 y el domingo 5 de julio con el formato de “Sunset Sax”, que en esta oportunidad contará con la presentación especial de Miriam Negrete “La voz que enamora”. De forma paralela, el emblemático Parque Centenario recibirá al público ambos días desde las 5:00 p.m. con las notas del Trío IPCC y la experiencia musical de “Sunset Sax”.

“Queremos que las familias cartageneras se apropien con alegría de plazas y parques, transformándolos en puntos de encuentro vecinal a través de la música. Esta agenda busca democratizar el acceso a la cultura y brindar vitrinas de valor a los artistas locales en escenarios tan importantes como la Plaza de Variedades y el Parque Centenario”, afirmó Shirley Tuñón, directora del IPCC.