El capitán de Millonarios David Mackalister Silva renovó: Así será su contrato

Millonarios continúa ajustando los últimos detalles de su plantilla para el segundo semestre de 2026, un mercado en el que la dirigencia espera incorporar al menos cinco refuerzos para afrontar la Liga colombiana y la Copa Colombia.

En medio de la reestructuración del equipo, el club ya confirmó las salidas de Diego Novoa, Alex Castro, Jorge Cabezas Hurtado y Nicolás Giraldo, quienes no continuarán vistiendo la camiseta albiazul.

Es un hecho la renovación de Mackalister Silva

Mientras avanza la búsqueda de nuevos jugadores, Millonarios oficializó una de las noticias más esperadas por la afición: la renovación del contrato de David Mackalister Silva. El capitán extendió su vínculo con el Embajador por seis meses más, hasta el 31 de diciembre de 2026, y seguirá liderando al equipo dentro y fuera del campo.

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Con esta renovación, Mackalister completará 11 años consecutivos en el club desde su regreso en 2015 y alcanzará 15 años como jugador de Millonarios, sumando también sus anteriores etapas entre 2005-2007 y 2008-2009.

A lo largo de su historia con el conjunto capitalino, el mediocampista ha disputado 463 partidos, registra 63 goles y 65 asistencias, cifras que lo consolidan como uno de los futbolistas más importantes e influyentes en la historia reciente de la institución.

Así lo confirmó el equipo

A través de un comunicado oficial, el Embajador anunció la renovación del contrato de su capitán, David Mackalister Silva, quien continuará vinculado a la institución hasta el 31 de diciembre de 2026.

“Millonarios FC informa que se prorroga el contrato de nuestro capitán, David Mackalister Silva, hasta fin de año”

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