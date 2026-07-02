Bang: el libro que revive la historia del teatro colombiano y su influencia social

Libro

La historia del arte en Colombia se ha contado a través de las obras y de los grandes nombres de las artes plásticas. Sin embargo, una nueva investigación propone una mirada distinta. Se trata de “Bang”, un libro escrito sobre dos décadas, desde 1950 hasta el 70, en hemerotecas y archivos de prensa, que reconstruye la estrecha relación entre el teatro, los artistas y los cambios sociales que marcaron al país durante esos años.

En diálogo con Lo Más Caracol, la historiadora del arte Isabel Cristina Díaz, una de las autoras de la publicación, explicó que el proyecto nació gracias al trabajo del colectivo Escrituras Ocultas, Mujeres en el Periodismo Cultural y la Escritura del Arte, conformado por investigadoras interesadas en recuperar historias poco conocidas de la cultura nacional.

La investigación encontró que el teatro experimental se convirtió en un punto de encuentro entre distintas disciplinas artísticas en un momento crucial para el país. Según Díaz, la llegada de la televisión durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla y la influencia de directores como Seki Sano impulsaron una colaboración inédita entre artistas plásticos, dramaturgos y actores, una dinámica que pocas veces había sido documentada en los relatos académicos convencionales.

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El libro reconstruye el impacto de los primeros festivales de teatro realizados entre 1957 y 1959, escenarios en los que comenzó a consolidarse una nueva manera de entender la creación artística. Más allá de las funciones teatrales, surgieron espacios de encuentro y debate que fortalecieron una comunidad cultural capaz de dialogar sobre los cambios políticos y sociales que atravesaba el país durante los años del Frente Nacional.

Especial relevancia tiene la figura de Dina Moscovici, directora de origen brasileño que llegó a Colombia a mediados de los años cincuenta y promovió una concepción moderna del teatro basada en dos principios fundamentales: la cercanía con los sectores populares y el fortalecimiento conceptual de la escenografía. Su influencia permitió que el arte dramático comenzara a salir de los escenarios tradicionales para encontrarse con nuevos públicos.

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La investigación documenta episodios poco conocidos, como la llegada de los teatros móviles a barrios obreros y sectores periféricos de Bogotá, ciudad que por entonces experimentaba una profunda transformación urbana tras convertirse en Distrito Especial. También recoge testimonios y registros de funciones realizadas en regiones como Sumapaz, donde campesinos descendían de las montañas para asistir a representaciones teatrales, mucho antes de que se popularizara el concepto de teatro popular.

“Bang” fue escrito de manera colectiva por Isabel Cristina Díaz, Paula Matiz, Dana Valentina Camacho y la periodista Gabriela Díaz Quintana. La obra está dirigida al público general y busca demostrar que la historia del arte puede narrarse desde múltiples perspectivas. A través de más de 14.000 archivos de prensa, incluidos documentos de periódicos como El Siglo, las autoras reconstruyen una etapa decisiva de la vida cultural colombiana y ofrecen una nueva lectura sobre el papel que desempeñó el teatro en la construcción de la sociedad contemporánea del país.