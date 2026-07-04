Bogotá lidera conciertos sostenibles en Latam: Vive Claro se convierte el referente de la industria

La industria de los espectáculos en vivo atraviesa una transformación impulsada por la sostenibilidad, pues lo que antes era una iniciativa complementaria hoy hace parte de la planeación de los grandes eventos, una tendencia que comienza a consolidarse en América Latina y en la que Bogotá figura como uno de los referentes con Vive Claro Distrito Cultural.

Así lo destaca un informe de IQ Magazine, publicación especializada en la industria musical, que señala que los recintos de la región están incorporando criterios ambientales en la organización de conciertos para reducir su impacto ecológico y responder a las nuevas exigencias del sector.

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¿Por qué los conciertos sostenibles ganan espacio en Latinoamérica?

El informe explica que la sostenibilidad dejó de abordarse únicamente desde el reciclaje y ahora hace parte de las decisiones estratégicas que toman promotores y operadores de escenarios.

La gestión eficiente de la energía, el tratamiento de residuos, la reducción del uso de materiales desechables y la selección de proveedores con estándares ambientales son algunos de los aspectos que hoy se incluyen desde la etapa de planificación de cada espectáculo.

Esta estrategia también busca responder al aumento de los costos operativos y a las crecientes exigencias de patrocinadores, artistas y asistentes.

¿Cómo funciona el modelo de sostenibilidad de Vive Claro Bogotá?

Uno de los escenarios mencionados por la publicación es Vive Claro Distrito Cultural, en Bogotá, donde la gestión ambiental hace parte de la operación habitual de los eventos.

El recinto cuenta con procesos para separar, clasificar y aprovechar los residuos generados durante los conciertos, además de programas para la recolección de residuos electrónicos y alianzas con empresas encargadas de garantizar su correcta disposición.

Como resultado de estas acciones, el escenario obtuvo la certificación Global Zero Waste Gold, reconocimiento internacional que evalúa las prácticas de aprovechamiento y reducción de residuos.

¿Qué estrategias reducen el impacto ambiental de los conciertos masivos?

La transformación también incluye el uso de herramientas tecnológicas para disminuir el impacto ambiental de los eventos.

La implementación de boletería digital, pagos electrónicos y sistemas que reducen el consumo de papel hacen parte de las medidas adoptadas por los organizadores para optimizar recursos y mejorar la experiencia de los asistentes.

A estas acciones se suman iniciativas enfocadas en el uso eficiente de la energía y en la reducción de emisiones durante el montaje y desarrollo de los espectáculos.

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¿Qué papel cumplen los proveedores y el público en los conciertos sostenibles?

El cambio de modelo no depende únicamente de los escenarios, pues, según el informe, cada vez es más frecuente que las empresas organizadoras exijan a sus proveedores el cumplimiento de criterios ambientales relacionados con el manejo de residuos, el consumo energético y la reducción de emisiones.

Al mismo tiempo, los asistentes tienen un papel cada vez más activo mediante campañas que promueven el reciclaje, el uso de transporte sostenible y otras prácticas responsables durante los conciertos.

¿Por qué la sostenibilidad será determinante para el futuro del entretenimiento en vivo?

El análisis de IQ Magazine concluye que la sostenibilidad se ha convertido en un elemento estratégico para la industria del entretenimiento en vivo.

Más allá del cumplimiento de normas ambientales, los recintos consideran que estas acciones fortalecen la confianza del público, mejoran su reputación y aumentan su competitividad para atraer giras y eventos internacionales.

En ese contexto, Bogotá empieza a posicionarse como uno de los escenarios donde los grandes conciertos avanzan hacia un modelo que busca equilibrar la experiencia del público con la reducción del impacto ambiental.