Corferias y Vive Claro, centros de clasificación de donaciones para Venezuela

Bogotá D.C

A siete días de los dos terremotos que se presentaron en Venezuela y que han dejado miles de víctimas mortales y heridas, así como millonarios daños estructurales, en Bogotá continúa la recolección de ayudas para el vecino país.

Desde la Fundación Juntos Se Puede se ha desplegado un trabajo titánico para recaudar las donaciones, clasificarlas, transportarlas y entregarlas.

Han realizado alianzas con el Movistar Arena para que funcione como centro de acopio, el Vive Claro para que sirve como punto de clasificación de las donaciones, y esta vez Corferias se une a la ayuda humanitaria.

“A partir de mañana jueves 2 de julio en Corferias , en el parqueadero, también tendremos un punto de almacenamiento y clasificación. Entenderán que clasificar 800 toneladas de insumos no es una tarea fácil y requieren espacios amplios”, aseguró, Gaby Arellano, jefe operativa de la fundación.

Más de 800 toneladas de donaciones

Desde que se supo la magnitud de la tragedia en Venezuela, las personas comenzaron a donar de forma masiva a las fundaciones de confianza como el Banco de Alimentos, la Cruz Roja Colombiana y demás.

A la fundación Juntos Se Puede, que ha cobrado renombre en esta situación, alcanzó las más de 800 toneladas de ayudas, de las cuales 140 ya han sido entregadas.

“Nos sigue haciendo mucha falta para Venezuela insumos médicos.El sistema hospitalario está totalmente en caos desde antes del 24 de junio y todo el sistema de la capital del litoral no tienen la capacidad para recibir a más de 20 mil heridos que están recibiendo hoy”, señaló Arellano, quien también fue diputada en su país.

Insumos médicos en grandes cantidades, así como también agua embotellada en cantidades individuales es lo que más necesitan.

Ahora bien, las manos para recibir, organizar y despachar las donaciones también son necesarias. Es por eso que el llamado que hace la fundación es a colaborar como voluntario en cualquiera de sus centros de clasificación.